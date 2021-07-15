На первый взгляд, жизнь медийных личностей полна позитива и ярких красок. На самом деле негатива и хейта там еще больше. За кулисами шоу "Кто сверху?" Тринчер откровенно поговорила на эту тему.

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"Я думаю, что, в отличие от других артистов и звезд, на меня выливается особенно много хейта. В основном артисты не показывают свою жизнь, они дистанцируются от аудитории. Я наоборот. Но все мы живые люди, и если будем снимать свою жизнь условно 24/7, то обязательно будут те, кто найдет, за что можно ненавидеть. Я очень часто высказываю мнение, которое не совпадает с мнением большинства. Я рассказываю, какие сложности переживаю, и, конечно, это вызывает шквал эмоций", – поделилась Тринчер, парень которой недавно оконфузился в сети.

"Такая энергия разрушительно влияет на меня", – Тринчер о хейте

Артистка убеждена, что сейчас слишком много токсичных людей.

"Сегодняшнее утро в сторис я начала с того, что мне срочно нужен был "инстадетокс", поэтому на два дня поехала за город отдыхать. Сказала подписчикам, что это из-за того, что на меня в последнее время навалилось много негатива, а такая энергия разрушительно влияет на меня. И вот девочка пишет: "Фу, ты думаешь, кому-то нужно твое нытье? Всем все равно на тебя!". Я отвечаю: "Фу, какая ты токсичная. Не смотри". Она в ответ: "Да я и не смотрю", хотя комментирует почти каждую мою сторис.

Я пролистала вверх специально все сторис, потратила на это время, и там такие комменты: "Ой, какая вы красивая, как вы мне нравитесь!" Это так смешно! Говорю ей: "Так чего же ты на меня подписана?" А она: "Подписана, потому что "гив", скоро отпишусь". Во-первых, я не участвую ни в каких giveaway. Во-вторых, она отвечает на мои сторис уже около года. Странный тип людей", – рассказала историю Тринчер.

Лучший способ пережить хейт – это уверенность в своих действиях, убеждена звезда.

"Нужно быть уверенной в себе, искренней и честной, в первую очередь с собой. Я очень близко беру все к сердцу, и многие мои друзья, когда шутят, говорят: "Да чего ты все берешь на свой счет? Я действительно очень чувствительна в этом плане", – подытожила Тринчер.