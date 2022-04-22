Я дуже чекаю зустрічі, – MELOVIN пояснив, чому кохана не поїхала з ним до Львова

У перші дні війни MELOVIN з командою евакуювався до Львова, але його кохана Ліза Русіна з ним не поїхала. Дівчина виїхала за кордон. Однак, як запевняє співак, відстань не зруйнувала їхні стосунки.

Про роман з партнеркою по "Танцях з зірками" Лізою Русіною MELOVIN оголосив наприкінці січня, після того, як з'явився з нею на світській вечірці в столиці. Пара не прозустрічалася й двох місяців, як їх розлучила війна. Артист виїхав до Львова, а вона – у більш безпечне місце за кордоном.

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MELOVIN про стосунки з Лізою Русіною

Співак вкотре наголосив, що з Лізою в них вільні стосунки й платонічна любов, тож дівчина каже йому: "Мел, я просто чекаю зустрічі й більше нічого тобі розповідати не буду". Очевидно, закохані спілкуються рідко, але, як запевняє юнак, "дуже класно".

Все ж таки наше платонічне кохання дає свої класні плоди, тому що ми хоч і на великій відстані, але це так хвилююче. Я вже дуже чекаю зустрічі з нею,

– поділився MELOVIN.

"Я вперше зрозумів, що платонічна любов – це дуже тонка річ, з якою треба бути дуже обережним. Це наче доглядати за найніжнішою квіткою, яка лише від одного погляду може посипатися. Така для мене Ліза – маленька червона квітка", – додав він.