О романе с партнершей по "Танцам со звездами" Лизой Русиной MELOVIN объявил в конце января, после того, как появился с ней на светской вечеринке в столице. Пара не провстречалась и двух месяцев, как их разлучила война. Артист уехал во Львов, а она – в более безопасное место за границей.

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MELOVIN об отношениях с Лизой Русиной

Певец в очередной раз подчеркнул, что с Лизой у них свободные отношения и платоническая любовь, так что девушка говорит ему: "Мэл, я просто жду встречи и больше ничего тебе рассказывать не буду". Очевидно, влюбленные общаются редко, но, как уверяет юноша, "очень классно".

Все же наша платоническая любовь дает свои классные плоды, потому что мы хоть и на большом расстоянии, но это так волнующе. Я уже очень жду встречи с ней,

– поделился MELOVIN.

"Я впервые понял, что платоническая любовь – это очень тонкая вещь, с которой нужно быть очень осторожным. Это как ухаживать за самым нежным цветком, который только от одного взгляда может посыпаться. Такая для меня Лиза – маленький алый цветок", – добавил он.

Напомним, с Лизой Русиной MELOVIN участвовал в "Танцах со звездами". Им обоим приходилось не сладко, ведь их не полюбила Илона Гвоздева, а судьи всегда критиковали.