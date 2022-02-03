Я довго до цього йшов, – Амадор Лопес офіційно став громадянином України
Джерело:інстаграм Амадора Лопеса
Танцівник з Венесуели Амадор Лопес вже понад 20 років є живе і працює в Україні. Тепер артист офіційно став громадянином нашої держави.
3 лютого Амадор святкує день народження. Йому виповнюється 39 років. Найкращий подарунок він вже отримав – український паспорт.
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Амадор Лопес став громадянином України
На особистій сторінці в інстаграмі хореограф опублікував селфі з українським паспортом. На обличчі Амадора сяяла усмішка. Видно, що він неабияк щасливий, адже нарешті здійснилася заповітна мрія.
Тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері! Я довго йшов до цього всіма можливими шляхами!
– поділився Лопес.
Танцівник не приховує щирої любові до України. Він поділився, що журналісти часто запитують в нього про найкращий подарунок, який отримував на день народження. Тепер чоловік має відповідь, адже прізвище Лопес Родрігес офіційно стало українським.
Амадор Лопес став громадянином України / Фото з інстаграму танцівника
Реакція мережі
У коментарях прихильники та колеги Амадора вітають його з цією чудовою подією.
- "Вітаю, Амадоре! Який крутий подарунок! Яскравих подій в омріяному статусі!"
- "Вітаю, дорогий друже! Будь найщасливішим і найздоровішим українцем!"
- "Вітаю! На одного класного українця стало більше! Нехай солодко живеться у новому статусі!"
- "Красунчик! Вітаю з днем народження! І круто, що українською!"
- "Супер! Україна побільшала на одного красунчика!"
Текст публікації Амадора Лопеса:
Сьогодні в мене день народження! Я пишу вам українською! І ці дві події взаємопов'язані. Нарешті здійснилася моя мрія! Тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері. Я отримав паспорт і дуже щасливий через це! Я довго йшов до цього всіма можливими шляхами! Дуже вдячний усім, хто мені допомагав, а це величезна кількість людей. І ось, цей важливий для мене документ вже в руках. Журналісти часто запитують мене: "Який подарунок на день народження запам'ятався найбільше?". Так от, тепер маю точну відповідь! Прізвище Лопес Родрігес вже офіційно стало українським!