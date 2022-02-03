3 лютого Амадор святкує день народження. Йому виповнюється 39 років. Найкращий подарунок він вже отримав – український паспорт.

Дізнавайтеся також Голлівудська акторка Кетрін Винник підтримала Україну: символічне фото на тлі Батьківщини-матері

Амадор Лопес став громадянином України

На особистій сторінці в інстаграмі хореограф опублікував селфі з українським паспортом. На обличчі Амадора сяяла усмішка. Видно, що він неабияк щасливий, адже нарешті здійснилася заповітна мрія.

Тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері! Я довго йшов до цього всіма можливими шляхами!

– поділився Лопес.

Танцівник не приховує щирої любові до України. Він поділився, що журналісти часто запитують в нього про найкращий подарунок, який отримував на день народження. Тепер чоловік має відповідь, адже прізвище Лопес Родрігес офіційно стало українським.



Амадор Лопес став громадянином України / Фото з інстаграму танцівника

Реакція мережі

У коментарях прихильники та колеги Амадора вітають його з цією чудовою подією.

"Вітаю, Амадоре! Який крутий подарунок! Яскравих подій в омріяному статусі!"

"Вітаю, дорогий друже! Будь найщасливішим і найздоровішим українцем!"

"Вітаю! На одного класного українця стало більше! Нехай солодко живеться у новому статусі!"

"Красунчик! Вітаю з днем народження! І круто, що українською!"

"Супер! Україна побільшала на одного красунчика!"

Текст публікації Амадора Лопеса:

Сьогодні в мене день народження! Я пишу вам українською! І ці дві події взаємопов'язані. Нарешті здійснилася моя мрія! Тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері. Я отримав паспорт і дуже щасливий через це! Я довго йшов до цього всіма можливими шляхами! Дуже вдячний усім, хто мені допомагав, а це величезна кількість людей. І ось, цей важливий для мене документ вже в руках. Журналісти часто запитують мене: "Який подарунок на день народження запам'ятався найбільше?". Так от, тепер маю точну відповідь! Прізвище Лопес Родрігес вже офіційно стало українським!