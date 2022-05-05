Я чекала слів підтримки, – Ірина Білик зізналася, як її ексчоловік з Росії відреагував на війну

Після розлучення Ірина Білик та Аслан Ахмадов залишилися друзями, тож були на зв'язку як до, так і під час війни. Однак, за словами співачки, він підтримував її недостатньо. Спочатку фотограф намагався говорити правду в Росії, але тоді злякався і втік в Азербайджан.

Війна застала Ірину Білик у котеджному містечку біля Бучі. Після перших вибухів вона з сином і кумою виїхала на Захід України. Ексчоловік Аслан Ахмадов, який живе в Росії, ніяк не допомагав артистці з евакуацією. Ба більше, через шок він навіть не знайшов слів підтримки.

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Ірина Білик про ексчоловіка з Росії

Я чекала від нього слів підтримки, але він був теж у шоковому стані. Він тільки писав одне: "Боже, коли це закінчиться? Це неможливо",

– зізналася Ірина Білик.

Ірина Білик з ексчоловіком Асланом Ахмадовим і сином Табрізом: фото

Однак Білик похвалила колишнього чоловіка за те, що він насмілився говорити правду про війну в Україні. Щоправда, вистачило його ненадовго: невдовзі він злякався, що його посадять.

"Він почав в інтернеті розповідати, що відбувається в Україні, як я, його син поїхали з дому, що нам ніде жити. Але потім, як я зрозуміла, йому подзвонили друзі та сказали, що це небезпечно, що декого вже посадили", – пригадала співачка.

Після цього Аслан Ахмадов зрозумів, що йому краще втекти з Росії. Так, він виїхав у рідний Азербайджан – у Баку, де живуть його батьки.