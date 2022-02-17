Для журналу People Лінда Євангеліста дала перше відверте інтерв'ю і показала понівечене пластикою тіло. Вперше вона дала про себе знати минулого року, коли у вересні 2021 року зізналась, що їй зробили невдалу процедуру – безопераційним холодом їй погано видалили локальні жирові відкладення.

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Перше відверте зізнання

Зараз 56-річна Лінда поділилась, що досі відчуває емоційний та фізичний біль після невдалої пластики.

Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюся зіткнутися з кимось, кого знаю… Я більше не можу так жити, ховаючись та соромлячись. Я просто не могла більше жити в цьому болі. Я нарешті хочу заговорити,

– зі сльозами розповіла жінка.



Лінда Євангеліста у фотосесії People / Фото People

За її словами, наслідки невдалої операції з'явились лише через три місяці після лікування. Ті місця, які вона хотіла зменшити, навпаки збільшились. Це були зони підборіддя, стегон та зони бюстгальтера. На них з'явились опуклості, які потім затверділи і заніміли.

Колишня модель додала, що думала виправити це сама, бо була переконана, що справа у її способі життя. Тому вона почала більше займатись спортом та сидіти на дієті: "Я дійшла до того, що взагалі не їла. Я думала, що божеволію".

У 2016 році вона нарешті пішла до свого лікаря, який поставив їй діагноз – парадоксальна жирова гіперплазія, яку вже не виправити жодними дієтами та вправами. Такий діагноз став рідкісним побічним ефектом, на який страждають менше ніж 1% споживачів процедури кріоліполізу. Тобто процес заморожування викликає потовщення та розширення ураженої жирової тканини.

Зараз жінка не може більше дивитися на себе в дзеркало або одягнути сукню, оскільки опуклості на її тілі натирають. Вона змушена носити спеціальні пояси, які перешкоджають цьому. Євангеліста додала, що зважилась на цю розмову, бо вважає, що така історія може допомогти іншим: "Я сподіваюся, що зможу позбутися частини ганьби та допомогти іншим людям, які перебувають у такій самій ситуації, як і я. Це моя мета". У фотосесії модель продемонструвала своє змінене тіло.

Лінда Євангеліста у фотосесії People / Фото People

У вересні 2021 року Лінда Євангеліста подала позов проти материнської компанії CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., про відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів. У позові вона стверджувала, що не могла працювати після проходження семи сеансів CoolSculpting від серпня 2015 року до лютого 2016.