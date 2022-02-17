Для журнала People Линда Евангелиста дала первое откровенное интервью и показала изуродованное пластикой тело. Впервые она дала о себе знать в прошлом году, когда в сентябре 2021 года призналась, что ей сделали неудачную процедуру – безоперационным холодом плохо удалили локальные жировые отложения.

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Первое откровенное признание

Сейчас 56-летняя Линда поделилась, что до сих пор испытывает эмоциональную и физическую боль после неудачной пластики.

Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю... Я больше не могу так жить, прячась и стесняясь. Я просто не могла больше жить в этой боли. Я наконец хочу заговорить,

– со слезами рассказала женщина.



Линда Евангелиста в фотосессии People / Фото People

По ее словам, последствия неудачной операции появились лишь через три месяца после лечения. Те места, которые она хотела уменьшить, наоборот увеличились. Это были зоны подбородка, бедер и зоны бюстгальтера. На них появились выпуклости, которые потом затвердели и занемели.

Бывшая модель добавила, что думала исправить это сама, потому что была убеждена, что дело в ее образе жизни. Поэтому она начала больше заниматься спортом и сидеть на диете: "Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума".

В 2016 году она наконец пошла к своему врачу, который поставил ей диагноз – парадоксальная жировая гиперплазия, которую уже не исправить никакими диетами и упражнениями. Такой диагноз стал редким побочным эффектом, которым страдают менее 1% потребителей процедуры криолиполиза. То есть процесс замораживания вызывает утолщение и расширение пораженной жировой ткани.

Сейчас женщина не может больше смотреть на себя в зеркало или надеть платье, так как выпуклости на ее теле натирают. Она вынуждена носить специальные пояса, которые препятствуют этому. Евангелиста добавила, что решилась на этот разговор, потому что считает, что такая история может помочь другим: "Я надеюсь, что смогу избавиться от части позора и помочь другим людям, которые находятся в такой же ситуации, как и я. Это моя цель". В фотосессии модель продемонстрировала свое измененное тело.

Линда Евангелиста в фотосессии People / Фото People

В сентябре 2021 года Линда Евангелиста подала иск против материнской компании CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., о возмещении убытков в размере 50 миллионов долларов. В иске она утверждала, что не могла работать после прохождения семи сеансов CoolSculpting от августа 2015 года до февраля 2016.