Я більше не можу мовчати, – Злата Огнєвіч заявила, що її вже 3 роки переслідує чоловік

Українська співачка, головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч заявила, що вже протягом 3 років її переслідує чоловік на ім'я Вадим Лебедь. Днями він погрожував артистці вбивством.

Насильство над жінками все частіше зустрічається у сучасному суспільстві. І буває воно в різних формах. Злата Огнєвіч страждає від переслідувань вже декілька років й ніхто не може їй допомогти.

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Злата Огнєвіч про погрози

Виконавиця наголосила, що більше не може мовчати. У цій ситуації вона просто беззахисна жінка, яку вже понад 3 роки переслідує неадекватний чоловік. І ніхто за цей час не зміг розв'язати її проблему.

Він продовжує свої переслідування, які останнім часом стали частішими. Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не почуваються в безпеці та піддаються насильству. Тому що моя ситуація – це також один з видів насильства,

– наголосила Огнєвіч.

Співачка звернулася до мера Києва – Віталія Кличка, адже чоловік, який її переслідує, заявив, що не боїться мера. Також звернулася до правоохоронних органів, юристів та всіх тих, хто має компетенцію та справді може допомогти.

"Я звертаюся до своєї країни та президента. Бо я більше не бажаю мовчати. Досить!", – додала артистка, зазначивши, що на її місці можуть бути рідні люди державних діячів і правоохоронців.

Також Злата звернулася до журналістів. Вона сказала, що не коментуватиме цю ситуацію, оскільки це не піар і не розвага: "Тому прохання не телефонувати моїй команді з проханням дати коментарі. Відео я опублікувала, оскільки більше не можу мовчати".

Сподіваюся, цього разу мене почують та зможуть допомогти,

– завершила Огнєвіч.

У відео чоловік погрожує знаменитості: "Якщо я тебе ще раз побачу по телевізору, то завалю. Тебе або твого батька". Переслідувач поводився неадекватно, нецензурно висловлювався. За його словами, йому байдуже на правоохоронні органи, оскільки вони Златі все одно не допоможуть.