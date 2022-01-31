Я бачу в ній себе, – Анна Трінчер про бажання попрацювати з Тіною Кароль

Багато хто вважає, що у шоу-бізнесі немає дружби. Звичайно, все залежить від людини, але блогер, співачка і актриса Аня Трінчер точно не згодна з таким твердженням.

За лаштунками проєкту "Нового каналу" "Де логіка?" вона розповіла, з ким підтримує теплі товариські стосунки.

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Я дружу з Jeryy Heil, Геною Вітером, Позитивом. Ще з Наталею Могилевською дуже близько. Трішки з Надею Дорофєєвою, NK і Потапом,

– розповіла артистка.

Проте Аня має професійну мрію – вона хотіла б зробити колаборацію з відомою українською виконавицею.

"Мені по-жіночому імпонує Тіна Кароль. Притягують її сила, жіночність, готовність до різноманітності. Я бачу у її якостях себе. Було б цікаво попрацювати з Тіною. Загалом я за колаборації. Дуже крута штука, адже це не просто обмін аудиторією, а злиття різних світів. Апріорі у кожного артиста своє бачення музики, образ, стиль, почуття. Коли ці два світи сходяться докупи, виходить класний продукт. Тому якщо дорослі, великі артисти будуть відкриті до колаборацій, я буду лише за", – зізналась Анна Трінчер.



Анна Трінчер і Позитив у шоу "Де логіка?" / Фото пресслужби "Нового року"

Інтелектуально-розважальне шоу "Де логіка?" із ведучим Андрієм Бідняковим "Новий канал" покаже вже навесні цього року!

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер вдалась до збільшення грудей. За пластичну операцію вона заплатила 6 тисяч доларів. До змін у зовнішності її підштовхнула мрія, а також заохочення її нареченого – блогера Олександра Волошина.