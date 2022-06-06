Я б зробила так само, – Оля Цибульська про заяву Kalush про Маріуполь на Євробаченні-2022

Українська співачка Оля Цибульська згадала Євробачення-2022. Вона зізналась, що вболівала за хлопців до останнього й пережила незабутні емоції, коли Kalush Orchestra сказали зі сцени про Маріуполь.

Вигук Kalush Orchestra про Маріуполь та "Азовсталь" на Євробаченні-2022 згадують досі. Оля Цибульська розповіла 24 каналу про враження від цьогорічного конкурсу.

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Оля Цибульська про Kalush Orchestra та Євробачення-2022

Виконавиця розповіла, що вболівала за Kalush Orchestra ще на Національному відборі Євробачення. Не тільки через те, що їй подобалась пісня.

"Так, я дуже хотіла цієї перемоги. На відборі я не те щоб не підтримувала конкретно Аліну Паш, або підтримувала конкретно Олега (лідера гурту). Мені просто дуже подобалася пісня "Stefania", і вона для мене відповідала часу, місцю і всьому іншому. Плюс, аранжування до цієї пісні робив мій друг Антон Чілібіз, з яким ми робили "Цьомаю" та "Сукню білу", у нас з ним давня дружба. І мені, звичайно, хотілося, щоб ця пісня була почута в Європі".

Щодо виступу, якщо переступити через ті всі ср*чі, які відбулись на Нацвідборах, то я дуже раділа за їхню перемогу. Хоч на початку відбору хотілось трохи провалитися під землю за поведінку з усіх сторін, але ми – українці, це в нас нормальна практика, – у нас що не відбір, то "добрий вечір",

– вважає зірка.

Оля Цибульська додала, що Євробачення під час війни запам'яталось їй кардинально іншими емоціями: "Колись, коли виступала Україна, то хотілось здебільшого підтанцьовувати, стрибати, а зараз не було такого. Ти так стиснувся, течуть сльози, стоїш перед екраном, і думаєш: "Боже, давайте, будь ласка, давайте, хай це буде найкрутіше"".

Про заяву Kalush Orchestra про Маріуполь та "Азовсталь"

Після грандіозного виступу лідер колективу прямо зі сцени Євробачення закликав врятувати Маріуполь. На думку Олі Цибульської, у нього не було іншого варіанту.

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Я не була шокованою, я розуміла, що це треба зробити. На його місці я б зробила точно так само, навіть якби нам говорили про дискваліфікацію чи якісь штрафи – в такій ситуації вчинити інакше просто нереально,

– наголосила співачка.

"Плюс, з'явилася новина, що організатори знали про цю заяву, і хлопці дійсно героїчно це зробили, "зробили" всю Європу. Але бачите, Європа дуже свідома, і вони знають, що треба про це кричати. Не просто говорити про Маріуполь, а кричати з найбільшої музичної сцени. Які емоції – я була дуже йому вдячна за це, звичайно", – додала вона.

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