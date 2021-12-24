Wellboy випустив новорічну версію хіта "Гуси" та святкове відео-мультфільм

Відомий український артист Wellboy презентував оновлені версії хітів "Гуси" та "Вишні". До нашумілого треку "Гуси" він також випустив яскравий мультфільм.

Напередодні Нового року та Різдва знаменитий артист Wellboy презентував новинки. Він випустив новорічні версії його треків – "Гуси" та "Вишні".

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Новорічна версія "Гусей"

Wellboy побажав усім прихильникам веселих свят та щасливого Різдва. Особливим додатком до побажання й стали оновлені версії хітів.

До Нового Року ми підготували для вас новорічні версії пісень "Гуси" й "Вишні", думаю вони вам сподобаються і викличуть позитивні емоції, адже 2021 рік був плідним і неймовірно багатим на враження! Слухайте, насолоджуйтесь, та святкуйте під гарну музику,

– поділився артист.



Wellboy / Фото пресслужби

До новорічної пісні 24 грудня вийшов мультфільм "Гуси Новорічні". Зовсім скоро вийде й кліп на пісню "Вишні Новорічні".

Wellboy – "Гуси Новорічні": дивіться відео онлайн

Додамо, за недовгий час Антон Wellboy здійснив прорив в українському шоу-бізнесі. Хіт "Гуси" став першим українським треком, який за всю історію існування Apple Music в Україні потрапив до найкращих пісень Apple Music Ukraine. Також "Гуси" – український трек, що потрапив до десятки кліпів YouTube Ukraine та разом з піснею "Вишні" потрапив до 50 найкращих пісень Spotify Ukraine.

Окрім цього, стрімінговий сервіс Spotify назвав Антона Wellboy головним хітмейкером року та обрав учасником програми Wrapped 2021 by Spotify в Україні.

"Дякую всім, що протягом року ви слухали й підтримували мою творчість. Бажаю в Новому році всім віднайти себе справжнього, займайтеся улюбленою справою, слухайте гарну музику і ваші гуси прилетять", – підсумував Wellboy.