"Антитіла" стали одними з перших артистів, які взяли до рук зброю, щоб захищати рідне місто. Про роботу в територіальній обороні Тарас Тополя розповів у коментарі 24 каналу.

Важливо Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю, – заява гурту "Антитіла"

Тарас Тополя про тероборону Києва

Музикант зізнався, що від початку війни ситуація в територіальній обороні Києва значно покращилася: "З'явилися чітка комунікація, координація спільних дій, покращилося забезпечення. Цьому дуже сприяли підтримка та допомога волонтерів. Підрозділи територіальної оборони здійснюють операції в комунікації один з одним, надають підтримку. Саме місто значно підкріпилося".

Якщо на початку війни Київ був містом, яке перетворювалося на фортецю, то зараз це вже фортеця, помножена на 2. Київ взяти нереально. Особливо тими силами, які є в орків. І це завдяки тому, що тисячі цивільних людей взяли зброю до рук і вступили до лав територіальної оборони. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Переможемо!

– наголосив Тополя.

Додамо, повне інтерв'ю з Тарасом Тополею вже скоро читайте в межах проєкту "Інтерв'ю24".



Гурт "Антитіла" в теробороні Києва / Фото з інстаграму Тараса Тополі