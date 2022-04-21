Вже третє відео, зняте у Києві: гурт Florence + The Machine випустив кліп з голлівудською зіркою
Британський інді-рок-гурт Florence + The Machine випустили кліп на пісню Free, який зняли в Києві до війни. Свою нову роботу вони присвятили усім українцям.
Раніше вони презентували два кліпи, зняті у Києві – на пісні King та Heaven Is Here. Над усіма роботами працювала Отем де Уайлд, режисерка фільму "Емма".
До слова Культурна перемога: хто ще, окрім Біллі Айліш, Pink Floyd, Måneskin, присвятили пісні українцям
Тепер світ побачив нову відеороботу, зйомками якого займався український продакшн Radioaktive film. У ній можна побачити такі київські локації, як один з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також будівлю столичного крематорію на Байковому кладовищі. Окрім солістки колективу Флоренс Велш у кліпі знявся відомий британський актор Білл Наї, який знявся у таких голлівудських стрічках, як "Пірати Карибського моря", "Реальна любов" та інші.
Florence + The Machine – Free: дивитись відео онлайн
Наприкінці відео музиканти розмістили кілька надихаючих слів для українців: "Присвячується духу, творчості та стійкості наших відважних українських друзів".