"Вздівж нічних доріг йшла бісяком": тіктокер потролив росіян, які крадуть українські пісні

Країна-агресорка безцеремонно розкрадає не лише наші домівки, зерно, а й творчість. Легендарні українські пісні росіяни переспівують своєю мовою. "Отвєточка" прилетіла їм у тіктоці.

Очевидно, що на Росії біда не тільки з пральними машинами, холодильниками, одягом і технікою, а й з культурою. Оскільки створити свою якісну музику росіяни не можуть, то крадуть українську. Вони вже взялися за хіти Скрябіна та "Океану Ельзи" – "Мам", "Спи собі сама", "Не твоя війна" та інші. Не поглузувати з цього не міг тіктокер з Ужгорода з ніком "Золото Карпат".

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Тіктокер тролить росіян, які крадуть українські пісні

Найбільшої популярності в його виконанні набув кавер на хіт зірки 2000-х – російської співачки МакSим. Її трек "Знаешь ли ты" тіктокер заспівав як "Знаєш чи ти".

"Знаєш чи ти, вздівж нічних доріг йшла бісяком, не жаліючи ніг. Сєрце івго тєперь в твоїх ріках. Не пітіряй єго і нє злімай. Чтоб не ністі вздівж нічних доріг", – виконав комік на камеру. Цей фарс набрав більше як 220 тисяч переглядів за один день!

У коментарях українці вибухнули реакціями:

"Акт зґвалтування російської музики вдався";

"Азаров: "Ну накінець-то норм плейлист";

"То треба заспівати у хорі імені Азірова";

"Бісяком – тепер моє улюблене слово";

"Чогось навіть вухо не ріже. На відміну від орківських "каверів";

"Оце так помстився за Кузьму та інших";

"Ви зробили мій день";

"До сліз, так гарно".

Цікаво, що в тіктоці "Золото Карпат" не один кавер на пісні російських артистів. У рамках "Культурного терору" гуморист встиг зняти пародії на: