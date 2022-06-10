"Вздівж нічних доріг йшла бісяком": тиктокер потролил россиян, которые воруют украинские песни

Страна-агрессорка бесцеремонно разворовывает не только наши дома, зерно, но и творчество. Легендарные украинские песни россияне перепевают на своем языке. "Ответочка" прилетела им в тиктоке.

Очевидно, что на России беда не только со стиральными машинками, холодильниками, одеждой и техникой, но и с культурой. Поскольку создать свою качественную музыку россияне не могут, то воруют украинскую. Они уже взялись за хиты Скрябина и "Океана Эльзы" - "Мам", "Спи собі сама", "Не твоя війна" и другие. Не посмеяться над этим не мог тиктокер из Ужгорода с ником "Золото Карпат".

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Тиктокер тролит россиян, которые воруют украинские песни

Наибольшую популярность в его исполнении приобрел кавер на хит звезды 2000-х – российской певицы МакSим. Ее трек "Знаешь ли ты" тиктокер спел как "Знаєш чи ти".

"Знаєш чи ти, вздівж нічних доріг йшла бісяком, не жаліючи ніг. Сєрце івго тєперь в твоїх ріках. Не пітіряй єго і нє злімай. Чтоб не ністі вздівж нічних доріг", – исполнил комик на камеру. Этот фарс набрал более 220 тысяч просмотров за один день!

В комментариях украинцы взорвались реакциями:

"Акт изнасилования русской музыки удался";

"Азаров: "Ну наконец-то норм плейлист";

"Так надо спеть в хоре имени Азирова";

"Бісяком – теперь мое любимое слово";

"Чего-то даже ухо не режет. В отличие от орковских "каверов";

"Вот так отомстил за Кузьму и других";

"Вы сделали мой день";

"До слез, так хорошо".

Интересно, что в тиктоке "Золото Карпат" не один кавер на песни русских артистов. В рамках "Культурного террора" юморист успел снять пародии на: