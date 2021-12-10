Вєрка Сердючка виступить в Дубаї на Новий рік за рекордний гонорар, – ЗМІ

Вєрка Сердючка зустріне Новий рік у Дубаї. Вона виступить на фестивалі у новорічну ніч за чималий гонорар.

Артист Андрій Данилко, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, проведе новорічну ніч на фестивалі Big Art у готелі в Дубаї. З російських ЗМІ стало відомо про умови його концерт та гонорар.

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За скільки Вєрка Сердючка виступить в Дубаї

Організатор фестивалю Максим Берін розповів, що почав домовлятися з Андрієм Данилко про концерт за півтора року до Нового року 2022. За словами організатора, Вєрка Сердючка – найкращий варіант для новорічної вечірки.

Ми працюємо не вперше і завжди залишається приємний післясмак від співпраці, бо все чітко та якісно. Гості – мегазадоволені. Варто Андрію зі своїм великим колективом, величезним оркестром із більш ніж 22 людей вийти на сцену, людей з танцмайданчика не забрати,

– поділився Максим Берін.

Як пишуть у пресі, виступ Вєрки Сердючки у Дубаї коштуватиме 12 мільйонів рублів (майже 4,5 мільйона гривень)!