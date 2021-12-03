Вєрка Сердючка випустила хіт, під який будуть зустрічати Новий рік 2022
Джерело:ютуб-канал Вєрки Сердючки
До Нового року цілих чотири тижні, а Вєрка Сердючка вже презентувала новий святковий хіт. Вона записала англомовну пісню Wild Christmas – "Дике Різдво".
Останні роки Андрій Данилко майже не з'являється на великій сцені в образі Вєрки Сердючки й вкрай рідко випускає хіти, однак активізується під Новий рік. До довгоочікуваного зимового свята він записав запальний трек Wild Christmas.
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Над піснею шоумен працював не сам, а зі шведськими продюсерами та сонграйтерами. Для цього він літав у Стокгольм. Відео та фото зі студії звукозапису з'явились в інстаграм-профілі Вєрки Сердючки півтора місяця тому, в середині жовтня.
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Тут варто зазначити, що в грудні 2020 року Вєрка Сердючка випустила яскравий трек Make It Rain Champagne, який став головним хітом новорічних шоу та корпоративів. Він також записувався у Швеції.
Для всіх, хто святкує,
– йдеться в анонсі пісні.
Вєрка Сердючка – Wild Christmas: слухайте пісню онлайн
Реакція мережі на хіт Wild Christmas
- "Вау, яскравий хіт";
- "Дякуємо за настрій. Дуже приємні голос, мелодія, енергетика";
- "Чимось навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже, красиво дуже";
- "Респект хіту й самій Сердючці";
- "Така душевна й добра пісня вийшла. Відразу уявляєш ялинку, подарунки, новорічні вогники, усмішки друзів та рідних";
- "Краса і талант! Ви чудовий, неповторний та неперевершений ніким і ніколи".