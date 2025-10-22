Зробила вона це під час одного з концертів, які відбулися в рамках її європейського туру на підтримку України. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку фотографа Ростислава Ріпки, який побував на виступі наживо.

Так, під час концерту в Празі, котрий пройшов 21 жовтня, Вєрка Сердючка вперше заспівала свою нову композицію.

Два бокали просекко – і я твоя. Два бокали просекко – і разом ми. І хай люди скажуть, що я божевільна. Два бокали просекко – і на карту все. Два бокали просекко – і мене несе. Забирай мене, забирай мене – ми їдем до тебе,

– звучить в пісні.

Як відомо з інстаграм-сторінки самої Вєрки Сердючки, її тур країнами Європи стартував ще 19 вересня в Португалії та завершиться 29 листопада в данському Орхусі. Незабаром виконавиця дасть концерти в Берліні, Брюсселі та Копенгагені.

Водночас про те, коли вийде новий україномовний трек Сердючка наразі не розсекретила.

Що Андрій Данилко казав про свою музику?