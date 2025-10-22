Зробила вона це під час одного з концертів, які відбулися в рамках її європейського туру на підтримку України. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку фотографа Ростислава Ріпки, який побував на виступі наживо.
Не пропустіть Двоє сусідів згоріли живцем, – у будинок відомої української телеведучої влучив ворожий дрон
Так, під час концерту в Празі, котрий пройшов 21 жовтня, Вєрка Сердючка вперше заспівала свою нову композицію.
Два бокали просекко – і я твоя. Два бокали просекко – і разом ми. І хай люди скажуть, що я божевільна. Два бокали просекко – і на карту все. Два бокали просекко – і мене несе. Забирай мене, забирай мене – ми їдем до тебе,
– звучить в пісні.
Як відомо з інстаграм-сторінки самої Вєрки Сердючки, її тур країнами Європи стартував ще 19 вересня в Португалії та завершиться 29 листопада в данському Орхусі. Незабаром виконавиця дасть концерти в Берліні, Брюсселі та Копенгагені.
Водночас про те, коли вийде новий україномовний трек Сердючка наразі не розсекретила.
Вас також може зацікавити Співав російською на концерті в Києві: Андрія Данилка розкритикували у мережі
Що Андрій Данилко казав про свою музику?
- Після початку повномасштабного вторгнення чимало артистів переклали свої російськомовні хіти на українську, та Вєрка Сердючка наголошувала, що робити цього не буде, бо "виходить КВК".
- Водночас Андрій Данилко ділився, що створює україномовний репертуар, проте йому потрібен час і команда, щоб все реалізувати.
- Він зазначав, що під час роботи над новими піснями прагнув знайти "нову форму" – таку, щоб вона була водночас близькою слухачам і звучала оригінально: без банальних слів і звичних кліше, які часто трапляються в піснях. Артист вважає, що йому це вдалося.