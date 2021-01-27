Украинский юморист Вячеслав Соломка еще в ноябре прошлого года обнародовал тикток-видео, где использует редко употребляемые украинские слова и сравнивает их с российскими аналогами. Видеоролик возмутил сеть и военных, которые убеждены, что таких нужно лишать гражданства за подобные шутки.

Источник: тикток Вячеслава Соломки

О скандальном видеоролике уже высказался военный Вооруженных сил Украины Евгений Исаев при поддержке Александра Грома.

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Вячеслав Соломка высмеял украинский язык

В видеоролике многомесячной давности юморист вместе со своей напарницей сравнивали украинские слова и российские, в основном, которые очерчивают половые органы. К примеру: "залупівка – бабочка", "яйко-сподівайко – киндер сюрприз", "цюцюрковий злодіяка – анонист", "гепа – жопа", "пістрюн – член".

Вячеслав Соломка высмеял украинский язык: видео

Недавно Соломка обнародовал еще одно видео, где насмехается над нововведенным законом от 16 января 2021 года об обслуживании потребителей Украины на государственном языке.

Вячеслав Соломка насмехался над законом об украинском языке: видео

Реакция сети

Свою реакцию на видеролик опубликовал военный Евгений Исаев на фейсбук-странице.

Ему кажется очень смешным записывать такие видео, на которых можно услышать высмеивание украинского языка. И догадайтесь, какой целевой охват у этого видео? Думаю, объяснять не надо. Как и не надо объяснять, что кроме войны на Востоке, идет мощная информационная война. И когда одни борются за право на наш язык, право на его существование – другие делают вот это,

– отметил военнослужащий.



Реакция на видео Вячеслава Соломки / Скриншот из фесбука Исаева

Пользователи тиктока тоже возмутились на видео комика и оставили свои комментарии:

Сколько можно позорить украинский язык?!

Киндер-сюрприз – это не русское слово, а иноязычное. Переводится как "дитяча несподіванка". Назовите хотя бы один словарь, где есть те слова, которые вы назвали.

Возможно, это такой юмор, но совсем глупый. Пока вы не начнете уважать свой язык, историю и страну – будете жить в заднице!

Вы просто издеваетесь над украинским, искажая прекрасный язык. Вы хотите словить хайп!

Типичная москальская шутка, где высмеивается украинский язык. Очень низко!

Спасибо, что поиздевался над моим языком, урод!

Если кто-то говорит, что любовь к Украине не требует любви к языку – это откровенная ложь. Язык – это душа нации. Если ты не любишь душу, то телом ты просто пользуешься.

На некоторые из комментариев Соломка все же ответил вопросительными предложениями, однако в ироническом стиле:

"А украинцы так не могут шутить?"

"Смешно?"

"А почему это я не интересен?"

"Я довбень? А ты тогда кто?"

"Как интересно видеть людей без чувства юмора."