Вважаю справедливою, – ставлення Ігоря Кондратюка до перемоги Alina Pash у Нацвідборі

Ведучий і продюсер Ігор Кондратюк вважає перемогу Alina Pash на Нацвідборі справедливою. Однак, за словами Кондратюка, історією про Крим артистка все перекреслила.

Ексклюзивно для читачів 24 каналу Ігор поділився своїми враженнями про цьогорічний Нацвідбір на Євробачення.

Повна розмова тут Ексклюзивне інтерв'ю з Кондратюком: про Нацвідбір, Alina Pash та нового представника від України

Ігор Кондратюк про перемогу Alina Pash

З тих восьми фіналістів, які показало Суспільне, виступ Alina Pash для мене є найкращим і її перемогу вважаю справедливою. Не можу сказати, що це бездоганна пісня. І текст я, носій української мови, не дуже зрозумів. Її виступ був схожий на гарний перформанс. У мене навіть мурашки по шкірі були, хоча дивився відбір на маленькому екрані,

– прокоментував продюсер.

Та Кондратюк зазначив, що Суспільне помилилося щодо правил, оскільки Alina Pash не могла виступати на відборі через поїздку в окупований Крим. На думку продюсера, якщо представники Суспільного принципові, то не мають пускати її на Євробачення, а вибрати когось іншого. Бо семеро інших фіналістів не мають страждати через це.

Зауважимо, 16 лютого оргкомітет Євробачення офіційно дискваліфікував Alina Pash. 18 лютого стане відомо, хто замість неї представлятиме Україну на конкурсі.

Хоча, це не її провина, а провина Суспільного. Сергій Притула у 2020 році казав, що після ситуації з MARUV, яка виграла Нацвідбір-2019, Суспільне зробило висновки й вирішило слідкувати за цим. Отак вони прослідкували,

– додав Ігор.