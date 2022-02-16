Эксклюзивно для читателей 24 канала Игорь поделился своими впечатлениями о нынешнем Нацотборе на Евровидение.

Полный разговор здесь Эксклюзивное интервью с Кондратюком: о Нацотборе, Alina Pash и новом представителе от Украины

Игорь Кондратюк о победе Alina Pash

Из тех восьми финалистов, которые показало Суспільне, выступление Alina Pash для меня является лучшим и ее победу считаю справедливой. Не могу сказать, что это безупречная песня. И текст я, носитель украинского языка, не очень понял. Ее выступление было похоже на красивый перформанс. У меня даже мурашки по коже были, хотя смотрел отбор на маленьком экране,

– прокомментировал продюсер.

Но Кондратюк отметил, что Суспільне ошиблось относительно правил, поскольку Alina Pash не могла выступать на отборе из-за поездки в оккупированный Крым. По мнению продюсера, если представители Суспільного принципиальны, то не должны пускать ее на Евровидение, а выбрать кого-то другого. Потому что семеро других финалистов не должны страдать из-за этого.

Заметим, 16 февраля оргкомитет Евровидения официально дисквалифицировал Alina Pash. 18 февраля станет известно, кто вместо нее будет представлять Украину на конкурсе.

Хотя, это не ее вина, а вина Суспільного. Сергей Притула в 2020 году говорил, что после ситуации с MARUV, которая выиграла Нацотбор-2019, Суспільне сделало выводы и решило следить за этим. Так они проследили,

– добавил Игорь.

Обратите внимание! Все, что известно о скандале вокруг победы Alina Pash в Национальном отборе на Евровидение-2022, – читайте по ссылке.