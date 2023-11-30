Її багато хто любив, – пішла з життя зірка культового серіалу "Секс і місто"

Померла актриса Френсіс Стернгаген, відома своєю роллю свекрухи Шарлотти – Банні МакДугал у культовому серіалі "Секс і місто". Знаменитість не дожила півтора місяця до свого дня народження та пішла з життя у віці 93 років.

Новину про смерть зірки підтвердив її син Джон Карлін. Він написав зворушливий допис та показав архівне фото матері.

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Померла Френсіс Стернгаген

У пам'ять матері син актриси виставив чорно-білі світлини знаменитості. У дописі можна побачити, як сучасні, так і старіші фото Френсіс. Джон Карлін наголосив, що акторка пішла з життя природною смертю 27 листопада у себе вдома в Нью-Рошелл.

Її багато хто любив. Мені дуже пощастило, що я міг називати її своєю мамою, подругою, партнером по пісні і танцю. Ми були разом минулого тижня, і ми розмовляли в понеділок вдень, сказали, як сильно ми любимо і сумуємо одне за одним. Я вже збирався сідати на літак до Лондона, коли отримав цю новину,

– написав син актриси.

Діяльність Френсіс Стернгаген