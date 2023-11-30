Новину про смерть зірки підтвердив її син Джон Карлін. Він написав зворушливий допис та показав архівне фото матері.
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Померла Френсіс Стернгаген
У пам'ять матері син актриси виставив чорно-білі світлини знаменитості. У дописі можна побачити, як сучасні, так і старіші фото Френсіс. Джон Карлін наголосив, що акторка пішла з життя природною смертю 27 листопада у себе вдома в Нью-Рошелл.
Її багато хто любив. Мені дуже пощастило, що я міг називати її своєю мамою, подругою, партнером по пісні і танцю. Ми були разом минулого тижня, і ми розмовляли в понеділок вдень, сказали, як сильно ми любимо і сумуємо одне за одним. Я вже збирався сідати на літак до Лондона, коли отримав цю новину,
– написав син актриси.
Діяльність Френсіс Стернгаген
- Кар'єра актриси розпочалася у 1948 році та тривала близько 60 років.
- За цей час знаменитість залишила незгладимий слід на кіноекранах своїми чудовими виступами.
- Серед її фільмографії запам'яталися ролі в стрічках "День незалежності", "Закон і порядок", "Швидка допомога", "Секс і місто"та в багатьох інших. Ці роботи принесли Френсіс успіх та широке визнання серед телеглядачів.