Українська співачка Alina Pash дала інтерв'ю порталу RUS TVNET. Вона розповіла про співпрацю з росіянами, про яку тепер шкодує.

Зверніть увагу Alina Pash поділилась, хто з її рідних добровільно відправився на фронт

Alina Pash шкодує, що працювала з росіянами й зверталась до них

Виконавиця зізналась, що довгий час намагалась донести російським колегам, що Україна – окрема держава. Та в неї не вийшло.

На жаль, навіть усвідомлені, освічені актори, співаки, культурні діячі не розуміють цього. Можливо, у них це як "вшито" вже дуже давно, можливо, у них промитий мозок,

– поділилась співачка.

"Зараз взагалі немає сенсу говорити мені особисто до росіян, я втратила цю надію. Я розумію, що я більше ніколи не зможу ні з ким з них зробити спільну роботу. Дуже багато років має пройти, коли вони усвідомлять те, що вони відповідальні за всі діяння. Не окремо влада і народ, а вони разом у цьому", – додала вона.

Alina Pash зауважила, що вважає помилкою свої колаборації з росіянами: "Я намагаюся рухати у світ українське. Я культурний український код намагалась десь проштовхувати у тих проєктах, які були дотичні до історії з країною-агресором. Не вийшло все одно і це було помилкою".

Чи Alina Pash стане з росіянами на одній сцені

Артистка не заперечила, що колись може зустрітися з російським артистом на одній сцені. Однак вона не хоче розмовляти з ними чи намагатись зрозуміти.

Те, що ми можемо перестрітись десь в Європі на одній сцені, можливо. У мене є моя позиція – вони з російським паспортом, вони артисти Росії. Якщо вони усвідомили те, що відбувається, їм потрібно самим змивати всю цю кров і біль. Мені як українці – я ніяким чином не хочу їх виправдовувати,

– підкреслила зірка.

"Вони допустили, щоб це сталося. Значить не договорили, не зверталися до людей, що така ненависть у росіян посіялась щодо України. Ми ніколи на них не нападали, у нас ніколи не було ворожості до них. Тільки з їхнього боку йшло. Тому пробачення вимолювати й усвідомлювати все це треба буде дуже багато років. Те що зараз сталось, ніяким чином не можна повернути назад – людські життя, розбомблені міста, домівки, зруйновані долі. Це не прощається просто так піснею. Це назавжди", – підсумувала Alina Pash.