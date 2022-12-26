Вічна слава героям: хто з українських культурних діячів помер у 2022 році

Найважчий рік в історії української незалежності був облитий кров'ю тисячі героїв... Гіркі втрати зачепили майже кожну українську сім'ю, не виключенням стали й родини артистів. У когось загинув близький родич, у когось – друг, а в когось через хворобу вже не буде змоги обійняти кохану людину.

Найбільше горя у 2022 році українцям принесла російсько-українська війна. Повномасштабне вторгнення Росії стало невідворотною точкою у повному розриві стосунків не лише на дипломатичному рівні країн, а й у сім'ях, між друзями та колегами по роботі, яких розділяв один кордон. Жорстока окупація, вбивства, тортури та знищення міст росіянами тепер назавжди врізались глибокими шрамами в долю кожного українця.

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Якщо у попередні роки рідні оплакували втрати близьких здебільшого через хвороби, особливо у час пандемії коронавірусу, то майже усі смерті 2022 року стались з вини росіян. Хтось загинув героєм у бою на фронті, хтось був розстріляний в окупації лише за те, що був українцем, хтось – помер, бо не витримало слабке серце усіх випробувань, які приніс агресор у нашу країну.

Ми висловлюємо щирий жаль та співчуття усім рідним, які пережили горе втрати, а героям України дякуємо за те, що боролись за світле українське майбутнє. Також дякуємо за творчий спадок, які залишили по собі талановиті українці та обіцяємо плекати й передавати наступним полінням.

Українці, які загинули на війні

Український кіноактор Павло Лі став першим медійним обличчям, який загинув через війну в Україні, розгорнуту Росією. Спочатку була інформація, що він нібито допомагав цивільним евакуюватись з Ірпеня і свій бронежилет віддав людям, через що у нього потрапили кулі. Але згодом мама Павла розвіяла чутки і сказала, що він загинув 6 березня не як військовий, а їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами. Коли вони повернули на одну з вулиць, авто потрапило під обстріл російських солдатів. Його поховали у Ворохті на Івано-Франківщині, де проживає його матір.



Павло Лі загинув під час окупації Ірпеня / Фото з інстаграму актора

64-річний актор і каскадер Володимир Строкань загинув на війні 7 березня, за кілька днів після свого дня народження. Деталей його смерті досі не відомо, але у ЗМІ писали, що каскадер жив у районі Академмістечка, куди на початку березня прилетіли ракети до житлових будинків.



Володимир Строкань загинув у Києві / Скриншот з відкритих джерел

Акторка Оксана Швець, яка працювала у Київському Молодому театрі, не пережила ракетні обстріли у житловому районі Києва. Їй було 67 років. Жінка померла внаслідок ворожих бомбардувань у Дарницькому районі столиці. Разом з нею був її син Олександр, який зумів вижити попри поранення.



Загинула Оксана Швець – акторка Молодого театру / Фото з відкритих джерел

43-річний Артем Дацишин, соліст балету Національної опери України, теж спочатку постраждав унаслідок обстрілів у Києві 26 лютого. Але через несумісні із життям травми 17 березня він помер у лікарні.



Помер Артем Дацишин через ракетні обстріли Києва / Фото з відкритих джерел

Фотограф і документаліст Макс Левін загинув на Київщині всередині березня від рук російських окупантів. 1 квітня поліція знайшла його тіло після деокупації регіону поблизу села Гута-Межигірська. Журналіст був убитий двома пострілами зі стрілецької зброї.



На війні загинув український документаліст і фотограф Макс Левін / Фото з соцмереж

Мама телеведучого Андрія Бєднякова померла у Маріуполі під час блокади міста та жорстких обстрілів навесні у квітні. Сестрі Андрія вдалось вивезти тіло жінки з міста і поховати на непідконтрольній наразі території України. Чоловік розповів, що мама давно хворіла, але якби не окупація міста, обстріли та холод, вона би ще прожила певний час.



Померла мама Андрія Бєднякова / Фото з інстаграму ведучого

Історик, письменник і кінематографіст Сергій Буров помер у квітні під час блокади Маріуполя. Причину смерті не повідомляли, але серце чоловіка могло не витримати через постійні обстріли.



Сергій Буров помер в Маріуполі під час блокади міста / Фото з відкритих джерел

Художниця-шістдесятниця Любов Панченко з Бучі померла на 85-році. Вона місяць голодувала під час окупації Бучі і її тривалий час не змогли знайти у київських лікарнях після евакуації. Згодом вона померла.



Молода Любов Панченко померла після окупації Бучі / Фото з відкритих джерел

На російсько-українській війні загинув учасник реаліті-шоу "Екси" Олександр Стрикаль. Це сталося 6 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. У чоловіка залишилася дружина та маленька донька.



Олександр Стрикаль з сім'єю / Фото з інстаграму

Телеведучий "Хіт Параду" на музичному телеканалі М2, Карім Гуламов, загинув на фронті у лавах ЗСУ. 26 липня йому мало б виповнитись 35 років. Він був близьким другом співачки Олі Цибульської і саме він допоміг евакуюватись її батькам з окупованого Ірпеня у березні.



На фронті загинув Карім Гуламов / Фото з інстаграму ведучого

Український активіст та поет Гліб Бабич пройшов 6 років війни проти російських окупантів та 5 бойових ротацій, але не вижив у 2022 році. Чоловік перебував у лавах 10-ї гірсько-штурмової бригади, де трагічно загинув за Україну.



На війні проти окупантів загинув Гліб Бабич / Фото Андрія Смолія

Соліст Національної опери України Олександр Шаповал загинув на війні 12 вересня під Майорськом на Донеччині. Він був Заслуженим артистом України, який пішов захищати свої землі.



Загинув Олександр Шаповал / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Письменника та волонтера Володимира Вакуленка з Ізюма вбили росіяни під час окупації міста. Востаннє на зв'язок митець виходив ще 7 березня, але його тіло ідентифікувала ДНК-експертиза під час деокупації регіону.



Письменника Володимира Вакуленка вбили на Ізюмщині / Фото Марії Лисицької-Бескорсої

До слова Росія вбила Володю і його майбутні книжки: митці згадують Вакуленка, тіло якого знайшли в Ізюмі

Комік та зірка "Ліги сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні у бою з окупантами. Це сталось на початку грудня. Колеги висловлювали гіркий жаль з приводу втрати героя.



Загинув Ярослав Гаркавко з "Ліги сміху" / Фото з інстаграму

Сергій Шкварченко, артист ансамблю імені Павла Вірського загинув 19 грудня на полі бою. Після початку широкомасштабної війни Сергій вступив до лав Збройних сил України.



Сергій Шкварченко з ансамблю імені Павла Вірського загинув на фронті / Фото з інстаграму

Актор і захисник України Олександр Снігуровський, який був близьким другом Олексія Арестовича, загинув під Бахмутом всередині грудня. Він довгий час він жив у Каліфорнії, куди згодом перевіз свою сім’ю, але з початком вторгнення Росії приїхав в Україну і добровільно вступив у лави ЗСУ.



Олександр Снігуровський / Фото з фейсбуку Олексія Арестовича

У тяжких боях на Донеччині загинув режисер зі Львова Олег Бобало. Це сталося 21 грудня. Про смерть коханого сповістила його дружина Анна Яремчук-Бобало.



Загинув на війні Олег Бобало / Фото з фейсбуку режисера

Брат танцюриста-війського Назара Грабаря, Ілля, загинув на війні кілька днів тому. Брати разом вступили у лави ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. У покійного героя залишилась дружина, з якою він узаконив стосунки цього літа.



Ілля Грабар, брат Назара, загинув на війні / Фото з інстаграму танцюриста

Під час повномасштабної війни артисти шоубізнесу теж розповідали про свої втрати:

У ведучого Колі Сєрги російські окупанти вбили друга у Бучі, коли той виходив з бомбосховища;

Батьків диригента Львівської опери Івана Чередніченка росіяни вбили біля їхнього будинку в Ірпені;

На війні загинув кум реперки Alyona Alyona;

У Маріуполі під час блокади міста помер дядько Наталії Могилевської, його поховали в трояндах біля виноградника;

У телеведучої Поліни Нені загинув брат-військовий, якого поранили в Рубіжному. Він помер у військовому госпіталі в Дніпрі;

Знаменита українська модель Христина Пономар розповідала, що на війні загинув її рідний брат;

У ведучого Юрія Ткача загинули двоє побратимів з тероборони, де він спочатку служив;

Під час ракетного удару по центру Вінниці загинув член команди співачки ROXOLANA – звукорежисер Євген;

У Лесі Нікітюк загинув на Луганщині близький друг Денис Ріхтер, якому вона присвятила згодом свою пісню;

Акторка Катерина Тишкевич розказувала, що на фронті загинув коханий її сестри Юлії, його життя обірвалось поблизу Херсона;

У репера Skofka загинув друг, для якого він записав згодом дуже популярну пісню "Чути гімн";

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова повідомляла, що втратила батька в окупованому Херсоні. Він помер 15 вересня – за 2 місяці до деокупації міста;

Співачка ULTRA казала, що її чоловіка вбили російські окупанти, коли подружжя намагалося виїхати з Києва на початку вторгнення. Тоді точився бій на Житомирській трасі;

У співачки Катерини Бужинської загинув за Україну син її близьких друзів – Іван Несторов;

Українці, життя яких забрала хвороба або нещасливий випадок

Перший чоловік співачки Марії Бурмаки, Дмитро Небесійчук, помер 27 січня. Чоловік трагічно загинув під час пожежі у власному будинку на Івано-Франківщині. У нього залишилась донька від Марії Ярина.



Марія Бурмака з Дмитром Небесійчуком та донькою Яриною / Фото з фейсбуку співачки

Дружина українського поета і дисидента Василя Стуса Валентина Попелюх померла у віці 84 років. Вона жила неподалік Києва, де точились бої на початку повномасштабного вторгнення, і тяжко хворіла.



Валентина Попелюх / Фото фейсбук-сторінки Тетяни Стус

Найбільш несподіваною втратою року стала смерть акторки Руслани Писанки. Жінка померла вночі 19 липня у Німеччині. Як виявилось, вона тривалий час боролась з агресивною формою раку. Їй було 56 років. Через кілька тижнів її тіло привезли у Київ та поховали на рідній землі. Про свою недугу вона нікому не зізнавалась, чоловік у цьому її підтримував. Під час повномасштабної війни у жінки також померла мама, проте вона не змогла з нею попрощатись, бо вже була на лікуванні за кордоном.



Руслана Писанка померла від важкої недуги / Фото з відкритих джерел

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Письменник Олесь Лупій – лауреат Національної премії Шевченка помер 14 серпня від важкої хвороби. Йому було 84 роки.



Помер Олесь Лупій / Фото з відкритих джерел

Українці, які померли з невідомих причин

Художник та іконописець Остап Лозинський – йому було 38 років. Помер 6 січня у Львові.



У Львові помер іконописець Остап Лозинський / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Видавець глянцю Vogue UA Олена Чернова – жінці був 51 рік. Сумна звістка облетіла ЗМІ 12 січня.



Померла Олена Чернова – видавець Vogue UA / Фото "Медіа Група Україна"

Музикант Ігор Лесько, учасник гуртів "Смерічка" та "Лесик Band". Музиканта не стало у віці 66 років 12 січня.



Помер учасник гурту "Смерічка" Ігор Лесько / Фото Михайла Маслія

Актор Євген Федорченко – 13 січня 75-річний чоловік помер у Львові.



Помер Євген Федорченко / Фото Національного академічного театру Заньковецької

Ветеран українського війська, фотограф Спілки офіцерів України Юрій Бегляров неочікувано помер 22 січня. Він залишив світ у Львові.



Помер Юрій Бегляров / Фото Юрія Беглярова

Музикознавець Тарас Мельник, а також засновник і директор молодіжного фестивалю "Червона Рута" помер в Ужгороді 22 січня. Напередодні, 17 січня, йому виповнилося 68 років.



Тарас Мельник помер у 68-річному віці / Фото з соцмереж

Художник та педагог Петро Братівник помер у Львові 31 січня. Йому було 64 роки.



Петро Братівник помер 31 січня / Фото Львівської національної академії мистецтв

Заслужений артист України Борис Триус з невідомих причин помер на початку лютого. Йому було 70 років.



Помер Заслужений артист України Борис Триус / Фото "Перший театр"

Літературознавець, український шістдесятник Іван Дзюба помер 22 лютого у віці 91-го року. Чоловік мав звання Героя України.



Помер Іван Дзюба / Фото Видавничого дому "Києво-Могилянська Академія"

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Кіноактриса Ганна Сумська, мама відомої акторки Ольги Сумської, померла 27 лютого у Києві. Їй було 72 роки.



Померла Ганна Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Український письменник і сценарист Сергій Дяченко помер 5 травня у Сполучених Штатах Америки. Разом з дружиною він мешкав у Лос-Анджелесі.



Помер Сергій Дяченко / Фото з фейсбуку Марини Дяченко

Видавчиня глянцю L'Officiel Austria, а також невістка колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича – Світлана Лавринович неочікувано померла 8 травня на Кіпрі. Жінці було всього 36 років, про її смерть повідомив чоловік.



Померла Світлана Лавринович / Фото з глянцю L'Officiel Austria

У травні також померла мама Алана Бадоєва Антоніна. Причину та інших деталей смерті кліпмейкер не повідомив у мережі.



Архівне фото Алана Бадоєва з мамою / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Художник Анатолій Василенко, який був карикатуристом та ілюстратором "Перцю" й "Тореадорів з Васюківки", помер 8 червня. Йому було 83 роки.



Помер Анатолій Василенко / Фото з відкритих джерел

Звукорежисер гурту "Антитіла" Дмитро Хомулко, якого називали Боб, помер 6 липня. Музиканти не повідомили про причину його смерті.



Гурт "Антитіла" та Дмитро Хомулко / Фото з інстаграму колективу