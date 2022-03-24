Из-за войны миллионы семей были вынуждены покинуть дома, чтобы спасти жизнь. Среди тех городов, которые больше всего страдают от рук оккупантов, есть Чернигов. Святослав Вакарчук встретился с семьями, которым пришлось бежать из ада.

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Вакарчук встретился с переселенцами

Музыкант отправился в Ровно, где побывал в центре для переселенцев. Там он пообщался с медсестрой Анастасией и ее дочерью Викторией. Им пришлось бежать из Чернигова.

До войны Анастасия работала в Черниговском медицинском центре современной онкологии. Когда город начали обстреливать, Настя сбежала в Ровно, чтобы спасти дочь. Она скучает по родному городу, работе и верит, что совсем скоро вернется туда.

Наши дорогие черниговчане, вся страна с вами! Все по шагу приближаем время, когда выгоним оккупантов и в наши города и села вернется мир, счастливая жизнь,

– написал Святослав под видео.

Вакарчук пообщался с переселенцами: смотрите видео онлайн