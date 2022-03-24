Из-за войны миллионы семей были вынуждены покинуть дома, чтобы спасти жизнь. Среди тех городов, которые больше всего страдают от рук оккупантов, есть Чернигов. Святослав Вакарчук встретился с семьями, которым пришлось бежать из ада.
Важно "Обязательно нужно жить": Зеленская, Вакарчук и другие делают итоги войны с Россией
Вакарчук встретился с переселенцами
Музыкант отправился в Ровно, где побывал в центре для переселенцев. Там он пообщался с медсестрой Анастасией и ее дочерью Викторией. Им пришлось бежать из Чернигова.
До войны Анастасия работала в Черниговском медицинском центре современной онкологии. Когда город начали обстреливать, Настя сбежала в Ровно, чтобы спасти дочь. Она скучает по родному городу, работе и верит, что совсем скоро вернется туда.
Наши дорогие черниговчане, вся страна с вами! Все по шагу приближаем время, когда выгоним оккупантов и в наши города и села вернется мир, счастливая жизнь,
– написал Святослав под видео.
Вакарчук пообщался с переселенцами: смотрите видео онлайн
Напомним, Светлана Тарабарова на днях показала спутниковые снимки разрушенных украинских городов – Ирпеня, Мариуполя, Чернигова. Каждый день оккупанты беспощадно обстреливают мирных людей, убивают женщин и детей. Но наши защитники делают все возможное для того, чтобы Украина победила как можно скорее. И мы все вместе отстраивали наше государство!