Вслід за кораблем та Сабуровим: концерти Лепса в Ізраїлі також скасували, – ЗМІ

З початку війни в Україні Григорій Лепс відкрито підтримував російську війну в Україні та виступав в "Лужниках". Але в Ізраїлі через це тепер йому не раді.

Російські ЗМІ повідомляють, що в Ізраїлі зупинили продаж квитків на концерти Григорія Лепса, які планувалися на травень цього року. На офіційному сайті артиста немає інформації про запланований виступ на "землі обітованій".

До слова Полетить одразу на Росію: в Ізраїлі скасували концерти Сабурова

Варто додати, що негативну реакцію серед прихильників в Ізраїлі могла викликати позиція рашиста щодо війни в Україні. Він виступав у березні у "Лужниках" на честь окупації Криму разом з такими зірками, як Гагаріна, Тіматі, "Любе" та іншими, хто підтримує режим Путіна.

Ймовірно, громадські організації Ізраїля та активісти домоглись, аби концерт Лепса не проводився. Як це сталось у випадку зі стендап-коміком Нурланом Сабуровим, який замовчував війну в Україні, яку розпочала Росія. А також зганьбився недоречним жартом, коли відреагував на перформанс українки на його концерті в Сан-Франциско. Саме це і стало причиною скасування його виступу у Чикаго та Тель-Авіві.

В афіші концертів Лепса зазначено, що, окрім Росії, він планує виступити цього року у Вірменії, Молдові, Німеччині, Австрії, Чехії. Якою буде доля цих концертів – побачимо згодом.