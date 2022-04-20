Российские СМИ сообщают, что в Израиле остановили продажу билетов на концерты Григория Лепса, которые планировались на май этого года. На официальном сайте артиста нет информации о планируемом выступлении на "земле обетованной".

К слову Полетит сразу на Россию: в Израиле отменили концерты Сабурова

Стоит добавить, что негативную реакцию среди сторонников в Израиле могла вызвать решительная позиция относительно войны в Украине. Он выступал в марте в "Лужниках" в честь оккупации Крыма вместе с такими звездами, как Гагарина, Тимати, "Любэ" и другими, кто поддерживает режим Путина.

Вероятно, общественные организации Израиля и активисты добились, чтобы концерт Лепса не проводился. Как это случилось в случае со стендап-комиком Нурланом Сабуровым , умалчивавшим войну в Украине, которую начала Россия. А также опозорился неуместной шуткой, когда отреагировал на перформанс украинки на его концерте в Сан-Франциско. Это и стало причиной отмены его выступления в Чикаго и Тель-Авиве.