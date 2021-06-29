Всім серцем співчуваю Брітні, – Крістіна Агілера підтримала співачку, з якою виступала у 2000-х

Американська артистка Крістіна Агілера зробила у мережі велику публікацію, де стала на захист своєї колеги Брітні Спірс, з якою колись підкорювала сцени США. Вона зазначила, що будь-яка жінка повинна сама розпоряджатись своєю долею, тілом, фінансами та власним життям.

Минулого тижня Брітні Спірс вперше порушила мовчання за 13 років та виступила проти свого батька у суді щодо питання його опікунства. Вона заявляла, що він забороняв вільно вести її концертну діяльність, народжувати та одружуватись. Таке зізнання шокувало світ, і на її підтримку вже виступив колишній бойфренд Джастін Тімберлейк, а тепер і її колега Крістіна Агілера.

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Крістіна Агілера підтримала Спірс

Зірка зробила серію твітер-дописів, які ми об'єднали в одна заяву:

"В останні кілька днів я думала про Брітні і про все, через що вона проходить. Абсолютно неприпустимо, щоб жінці, яка бажає контролювати свою власну долю, не дозволяли жити так, як вона хоче. Як, в принципі, і будь-якій людині. Мовчання, ігнорування, знущання або відмова у підтримці з боку "близьких" вам людей – це найбільш руйнівна і принизлива річ, яку тільки можна собі уявити. Моральний і емоційний збиток, який це може завдати душевному стану, не можна сприймати легковажно.

Кожна жінка повинна мати право на своє власне тіло, свою власну репродуктивну систему, своє особисте життя, свій власний простір, своє власне зцілення і своє власне щастя.

Поки я не перебуваю за закритими дверима цього дуже складної і особистої, але публічної розмови, все, що я можу зробити, – це поділитися від щирого серця тим, що я чула, читала і бачила у засобах масової інформації. Переконаність і відчай цього благання про свободу змушують мене повірити, що ця людина, яку я колись знала, жила без прояву співчуття або порядності з боку тих, хто контролює ситуацію.

Жінка, яка працювала під тиском і в умовах, неймовірних для більшості людей, заслуговує всієї свободи, яка тільки може бути, щоб прожити своє найщасливіше життя. Я всім серцем співчуваю Брітні. Вона заслуговує справжнього кохання і підтримки у світі".

Зазначимо, що колись Брітні та Крістіна були справжніми суперницями на попсцені. Їхні концерти збирали чималу аудиторію, а пісні наввипередки замінювали одну одну в чартах. Втім, вони також були ведучими у програмі "Клуб Міккі-Мауса".



Брітні Спірс та Крістіна Агілера в дитинстві / Фото з твітеру Крістіни Агілери

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