День кота: які українські зірки є палкими котолюбами

Усі любителі чотирилапих пухнастиків 17 лютого мають свято – Всесвітній день кішок, який відзначають у Європі. Без кішок чимало людей не уявляють свого життя, адже вони не лише зустрічають часто господарів біля дверей, а й гріють тіло у холодну пору та веселять своєю поведінкою. Хто з українських знаменитостей тримають котів або кішок – читайте далі.

Якщо у людей немає алергії на пухнастиків, то багатьом важко втриматись, аби не завести собі улюбленця. Втім, не варто забувати, що утримання тваринки – це велика відповідальність, але якщо ви подаруєте їй свою любов і турботу, вона обов'язково вам віддячить тим самим.

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Які українські зірки є котолюбами

Чимало знаменитостей в Україні віддають перевегу утримувати в себе вдома саме котів, адже вони не вимагають постійного догляду на противагу собакам, а також чинять значно менше шкоди на навеликій площі проживання. Також їх можна спокійно залишити вдома самих, поки господарі на роботі. Такий графік підходить зіркам, адже вони часто гастролюють або можуть залишити з домашніми улюбленцями своїх дітей або ж друзів. Ми пропонуємо вам дізнатись, хто є фанатом котів у їхній святковий день.

Михайло Заливака

Нове ім'я в українському шоу-бізнесі вже рясніє у заголовках через новий сезон "Холостяка", який стартує 5 березня. Бізнесмен Михайло, який керує логістичною компанією, не уявляє свого життя без котів. Він навіть розповів, що вибір коханої на проєкті великою мірою залежатиме від того, як вона буде ставитись до тварин і до його улюбленців зокрема. А їх у нього двоє – дівчинка Бублик і хлопчик Бруно.

Навіть для рекламного промо проєкту "Холостяк" 11 сезон Заливако сфотографувався напівоголеним з кошеням. Фото дуже нагадує стиль знаменитих австралійських календарів, де пожежники фотографуються з милими тваринками.



Михайла Заливака з кошеням / Фото "СТБ"

Сергій Бабкін

Український виконавець Сергій, який нещодавно пережив операцію на око у Відні, теж шукає підтримку у своїх улюбленцях – котиках породи сфінкс, яких у сім'ї співака є аж троє! Двоє з них пара взяла із притулку для тварин. Діти Сергія та його дружини Сніжани обожнюють гратись з котами та часто беруть їх для своїх фотосесій.

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Ілона Гвоздьова

У квартирі в Києві українська танцюристка Ілона Гвоздьова теж має кішку, яку звати Мія. Вона часто з нею викладає в мережі фото та годує смаколиками.

Свою кішечку хореограф взяла минулого року на початку літа, проте за рік вона вже стала справжньою дорослою красунею.

Алла Мазур

Незважаючи на високу поверховість у будинку, телеведуча Алла Мазур не відмовилась від домашніх пухнастиків. Її котики Мусик та Ася – вправні "мисливці" на голубів та ще й чудові моделі! Один з них навіть побував на українському телеканалі і став справжньою зіркою.

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Женя Кот

Не даремно в українського танцюриста таке прізвище (жартуємо, звісно), але чоловік є неабияким любителем домашніх тварин. Він та його дружина Наталія мають двох котиків – Бандита і Лисицю. Разом з ними вони проводять вільний час, фотографуються та навіть займаються спортом!

Тіна Кароль

Попдіва української сцени, попри свій складний графік, завжди знаходить час для домашнього господарства та улюблениці-кішки. Разом з нею вона навіть фотографується у провокативних зйомках.

Нікіта Добринін

Ведучий та зірка проєкту "Холостяк" 9 сезон близько року тому теж взяв у свою сім'ю з Дашою Квітковою сірого пухнастика – породи "шотландський висловухий". Манірний та дуже милий котик Каспер найбільше любить дивитись з ними серіали та позувати для інстаграм-сторіз.

Руслана Писанка

Українська ведуча та акторка Руслана Писанка обожнює котиків. Навіть у гламурних фотосесіях вона позує разом з білосніжним красенем Кактусом. Також Писанка раніше публікувала фотографії свого улюбленця Філіпса.