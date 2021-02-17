Все любители четвероногих пушистиков 17 февраля имеют праздник – Всемирный день кошек, который отмечается в Европе. Без кошек многие не представляют своей жизни, ведь они не только встречают часто хозяев у дверей, но и греют тело в холодное время и веселят своим поведением. Кто из украинских знаменитостей держат котов или кошек – читайте дальше.

Если у людей нет аллергии на пушистиков, то многим трудно удержаться, чтобы не завести себе любимца. Впрочем, не стоит забывать, что содержание животного - это большая ответственность, но если вы подарите ему свою любовь и заботу, оно обязательно вас отблагодарит тем же.

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Какие украинские звезды являются кошатниками

Многие знаменитости в Украине предпочитают держать у себя дома именно котов, ведь они не требуют постоянного ухода в противовес собакам, а также гораздо меньше вредят на небольшой площади проживания. Также их можно спокойно оставить дома одних, пока хозяева на работе. Такой график подходит звездам, ведь они часто гастролируют или могут оставить с домашними любимцами своих детей или друзей. Мы предлагаем вам узнать, кто является фанатом котов в их праздничный день.

Михаил Заливако

Новое имя в украинском шоу-бизнесе уже изобилует в заголовках из-за нового сезона "Холостяка", который стартует 5 марта. Бизнесмен Михаил, управляющий логистической компанией, не представляет своей жизни без кошек. Он даже рассказал, что выбор любимой на проекте во многом будет зависеть от того, как она будет относиться к животным и к его любимцам в частности. А их у него двое - девочка Бублик и мальчик Бруно.

Даже для рекламного промо проекта "Холостяк" 11 сезон Заливако сфотографировался полуобнаженным с котенком. Фото очень напоминает стиль знаменитых австралийских календарей, где пожарные фотографируются с милыми животными.



Михаил Заливако с котенком / Фото "СТБ"

Сергей Бабкин

Украинский исполнитель Сергей, который недавно пережил операцию на глаз в Вене, тоже ищет поддержку в своих любимцах - котиках породы сфинкс, которых в семье певца целых три! Двух из них пара взяла из приюта для животных. Дети Сергея и его жены Снежаны обожают играть с кошками и часто берут их для своих фотосессий.

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Илона Гвоздева

В квартире в Киеве украинская танцовщица Илона Гвоздева тоже имеет кошку, которую зовут Мия. Она часто с ней выкладывает в сети фото и кормит вкусностями.

Свою кошечку хореограф взяла в прошлом году в начале лета, однако за год она уже стала настоящей взрослой красавицей.

Алла Мазур

Несмотря на высокую этажность в доме, телеведущая Алла Мазур не отказалась от домашних пушистиков. Ее котики Мусик и Ася - искусные "охотники" на голубей и еще великолепные модели! Один из них даже побывал на украинском телеканале и стал настоящей звездой.

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Женя Кот

Не зря в украинского танцора такая фамилия (шутим, конечно), но мужчина является большим любителем домашних животных. Он и его жена Наталья имеют двух котиков – Бандита и Лису. Вместе с ними они проводят свободное время, фотографируются и даже занимаются спортом!

Тина Кароль

Поп-дива украинской сцены, несмотря на свой сложный график, всегда находит время для домашнего хозяйства и любимицы-кошки. Вместе с ней она даже фотографируется в провокационных съемках.

Никита Добрынин

Ведущий и звезда проекта "Холостяк" 9 сезон около года назад тоже взял в свою семью с Дашей Квитковой серого пушистика - породы "шотландский вислоухий". Чопорный и очень милый котик Каспер больше всего любит смотреть с ними сериалы и позировать для инстаграм-сториз.

Руслана Писанка

Украинская ведущая и актриса Руслана Писанка обожает кошек. Даже в гламурных фотосессиях она позирует вместе с белоснежным красавцем Кактусом. Также Писанка ранее публиковала фотографии своего любимца Филипса.