"Все найбільше попереду": як британські зірки відреагували на нищівну поразку Англії

Напружений та надзвичайно емоційний матч Англія – Італія змусив об'єднатись щонайменше у двох країнах. Якщо італійці зараз святкують свою другу перемогу в історії Євро, то британці з сумом переживають проґавлений шанс. Втім, чимало зірок продовжують підтримувати збірну.

Впродовж Євро-2020 велику підтримку своїм землякам висловлював принц Вільям та Кейт Міддлтон з сином принцом Джорджем. Вони приходили на 2 матчі у Лондоні та з усіх сил вболівали на трибунах. У фінальному матчі 11 липня вони теж були присутні, а коли команда Англії програла, то принц Джордж та його мама були особливо засмученими.

До слова Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали фінал Євро-2020 з сином Джорджем

Не менший жаль з приводу поразки висловив і принц Вільям в інстаграмі, але він переконаний, що переможний день для команди ще настане.

"Несамовито. Вітаю збірну Італії з великою перемогою. Збірна Англії, ви пройшли довгий шлях, але, на жаль, сьогодні був не наш день. Ви можете високо тримати голову і пишатися собою. Я знаю, що все найбільше попереду", – наголосив герцог Кембриджський.

Принцеса Євгенія

Підтримувала англійську збірну і принцеса Євгенія. Перед матчем вона навіть одягнула свого первістка Августа у костюмчик із символікою збірної, а опісля написала, що "команда зібрала країну разом та підійняла серця, коли їм це було так необхідно".



Принцеса Євгенія підтримала збірну Англії після поразки / Фото з інстаграм-сторіз принцеси

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Адель

Британська співачка виявилась ще тією фанаткою футболу. Зірка теж підтримувала Англію у чвертьфіналі, а після поразки у фінальному матчі не пожаліла теплих слів.

"Ви зробили нас такими гордими! Ви принесли нашу гру додому і об'єднали нас всіх разом", – написала зірка та додала фото у футболці з емблемою збірної.

Дуа Ліпа

Британська співачка теж підтримувала збірну своєї країни та після матчу зворушила прихильників не менш співчутливим дописом.

"Всі ці хлопці змусили нас так пишатися! Ви молодці і зіграли таку відмінну гру! Ми любимо тебе, Англіє. Ми привеземо кубок додому досить скоро", – написала Дуа.



Дуа Ліпа підтримала збірну Англії після поразки / Фото з інстаграм-сторіз співачки

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Софі Тернер

Британська акторка та зірка "Гри престолів" була найбільш лаконічною з усіх знаменитостей:

"Хороші хлопці", – написала вона після матчу в інстаграм-сторіз.



Софі Тернер прокоментувала поразку збірної Англії / Фото з інстаграм-сторіз акторки

Елтон Джон

Британський виконавець Елтон Джон хоч і нічого не написав після матчу, але показав, як він вболіває за "своїх" разом з дітьми.

Наомі Кемпбелл

Супермодель Наомі привітала збірну Англії з тим, що їй вдалось зіграти відмінний матч, а також висловила підтримку усім темношкірим представникам збірної, яким доводилось чути під час Євро-2020 расистські коментарі.

"У той момент, коли гра закінчилася, я сказала: "Я сподіваюся, що у збірної Англії все буде в порядку у психологічному аспекті, адже я розумію цей тиск. Сьогодні обидві команди мали намір принести славу своїм шановним країнам. Але мені важко на серці від того, що я повинна чути і читати такі огидні расистські коментарі. Легко бути хейтером, але нелегко робити те, що робите ви, гравці!.. Я можу тільки сказати вам, що я прожила це в меншому масштабі, і я хочу, щоб ви знали, наскільки я пишаюсь вами усіма…" – написала модель в мережі.