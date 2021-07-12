На протяжении Евро-2020 большую поддержку своим землякам выражал принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном принцем Джорджем. Они приходили на 2 матча в Лондоне и изо всех сил болели на трибунах. В финальном матче 11 июля они тоже присутствовали, а когда команда Англии проиграла, то принц Джордж и его мама были особенно расстроены.

К слову Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили финал Евро-2020 с сыном Джорджем

Не меньшее сожаление по поводу поражения выразил и принц Уильям в инстаграме, но он убежден, что победный день для команды еще наступит.

"Неистово. Поздравляю сборную Италии с большой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что все самое большое всего впереди", – подчеркнул герцог Кембриджский.

Принцесса Евгения

Поддерживала английскую сборную и принцесса Евгения. Перед матчем она даже одела своего первенца Августа в костюмчик с символикой сборной, а потом написала, что "команда собрала страну вместе и подняла сердца, когда им это было так необходимо".



Принцесса Евгения поддержала сборную Англии после поражения / Фото из инстаграм-сториз принцессы

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Адель

Британская певица оказалась той еще фанаткой футбола. Звезда тоже поддерживала Англию в четвертьфинале, а после поражения в финальном матче не пожалела теплых слов.

"Вы сделали нас такими гордыми! Вы принесли нашу игру домой и объединили нас всех вместе", – написала звезда и добавила фото в футболке с эмблемой сборной.

Дуа Липа

Британская певица тоже поддерживала сборную своей страны и после матча растрогала поклонников не менее сочувственным сообщением.

"Все эти ребята заставили нас так гордиться! Вы молодцы и сыграли такую отличную игру! Мы любим тебя, Англия. Мы привезем кубок домой довольно скоро", – написала Дуа.



Дуа Липа поддержала сборную Англии после поражения / Фото из инстаграм-сториз певицы

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Софи Тернер

Британская актриса и звезда "Игры престолов" была самой лаконичной из всех знаменитостей:

"Хорошие ребята", – написала она после матча в инстаграм-сториз.



Софи Тернер прокомментировала поражение сборной Англии / Фото из инстаграм-сториз актрисы

Элтон Джон

Британский исполнитель Элтон Джон хоть и ничего не написал после матча, но показал, как он болеет за "своих" вместе с детьми.

Наоми Кэмпбелл

Супермодель Наоми поздравила сборную Англии с тем, что ей удалось сыграть отличный матч, а также выразила поддержку всем темнокожим представителям сборной, которым приходилось слышать во время Евро-2020 расистские комментарии.

"В тот момент, когда игра закончилась, я сказала: "Я надеюсь, что у сборной Англии все будет в порядке в психологическом аспекте, ведь я понимаю это давление. Сегодня обе команды намеревались принести славу своим уважаемым странам. Но мне тяжело на сердце от того, что я должна слышать и читать такие отвратительные расистские комментарии. Легко быть хейтером, но нелегко делать то, что делаете вы, игроки!.. Я могу только сказать вам, что я прожила это в меньшем масштабе, и я хочу, чтобы вы знали, как я горжусь вами всеми..." – написала модель в сети.