Визволили зі снігової пастки: "Без обмежень" подякували рятувальникам – фото

Джерело:фейсбук "Без обмежень"
Гурт "Без обмежень" подякував рятувальникам за те, що допомогли звільнити зі снігового полону вантажівку. У ній їхало обладнання музикантів.
Учасники заявили, що двом концертам у Рівному – бути. До речі, вони розпочались о 19:30.
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Чекаємо кожного,
– написали у повідомленні гурту.
Гурт "Без обмежень" приїхав до Рівного в рамках турне. Вже 14 лютого музиканти поїдуть до Тернополя.