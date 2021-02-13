Визволили зі снігової пастки: "Без обмежень" подякували рятувальникам – фото

13 лютого 2021 , 21:56
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Джерело:

фейсбук "Без обмежень"

Гурт "Без обмежень" подякував рятувальникам за те, що допомогли звільнити зі снігового полону вантажівку. У ній їхало обладнання музикантів.

Учасники заявили, що двом концертам у Рівному – бути. До речі, вони розпочались о 19:30.

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Чекаємо кожного,
– написали у повідомленні гурту.

Гурт "Без обмежень" приїхав до Рівного в рамках турне. Вже 14 лютого музиканти поїдуть до Тернополя.

Що цьому передувало

  • Зранку вантажівка з обладнанням застрягла у сніговому заметі.
  • Працівники ДСНС приїхали на допомогу.
  • Довелось залучити 5 рятувальників та одну машину.


Надзвичайники рятували автівку гурту / Фото ДСНС

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