Визволили зі снігової пастки: "Без обмежень" подякували рятувальникам – фото
Гурт "Без обмежень" подякував рятувальникам за те, що допомогли звільнити зі снігового полону вантажівку. У ній їхало обладнання музикантів.
Джерело:фейсбук "Без обмежень"
Учасники заявили, що двом концертам у Рівному – бути. До речі, вони розпочались о 19:30.
До теми Негода в Україні: в снігову пастку потрапила машина популярного гурту – усі подробиці, фото
Чекаємо кожного,
– написали у повідомленні гурту.
Гурт "Без обмежень" приїхав до Рівного в рамках турне. Вже 14 лютого музиканти поїдуть до Тернополя.
Що цьому передувало
- Зранку вантажівка з обладнанням застрягла у сніговому заметі.
- Працівники ДСНС приїхали на допомогу.
- Довелось залучити 5 рятувальників та одну машину.
Негода в Україні: головне
- Негода накрила Україну з 7 лютого. Регіони засипало снігом, а на дорогах виник колапс.
- Наприклад, 11 лютого на Львівщині випало до 90 сантиметрів снігу, у Карпатах – 112 сантиметрів.
- Крім того, 13 лютого на Волині, Івано-Франківщині та Вінниччині обмежили рух вантажівок. На Рівненщині заблокували рух усіх транспортних засобів.
- Через опади та вітер понад 60 населених пунктів залишились без електрики.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter