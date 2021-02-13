Вызволили из снежной ловушки: "Без обмежень" поблагодарили спасателей – фото
Группа "Без обмежень" поблагодарила спасателей за то, что помогли освободить из снежного плена грузовик. В нем ехало оборудование музыкантов.
Источник:фейсбук "Без обмежень"
Участники заявили, что двум концертам в Ровно – быть. Кстати, они начались в 19:30.
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Ждем каждого,
– написали в сообщении группы.
Группа "Без обмежень" приехала в Ровно в рамках турне. Уже 14 февраля музыканты поедут в Тернополь.
Что этому предшествовало
- Утром грузовик с оборудованием застрял в снежном сугробе.
- Работники ГСЧС приехали на помощь.
- Пришлось привлечь 5 спасателей и одну машину.
Чрезвычайники спасали машину группы / Фото ГСЧС
Непогода в Украине: главное
- Непогода накрыла Украину с 7 февраля. Регионы засыпало снегом, а на дорогах возник коллапс.
- Например, 11 февраля на Львовщине выпало до 90 сантиметров снега, в Карпатах – 112 сантиметров.
- Кроме того, 13 февраля на Волыни, Ивано-Франковской и Винницкой областях ограничили движение грузовиков. На Ровненщине заблокировали движение всех транспортных средств.
- Из-за осадков и ветра более 60 населенных пунктов остались без электричества.
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