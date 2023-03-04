Вперше за рік: Анатолій Анатоліч довів до сліз відео, як його донька повернулась додому

Вперше за рік повномасштабного вторгнення Анатолій Анатоліч привіз додому свою сім'ю. Він показав щемливе відео, як його донька переступила поріг дому та не приховувала емоцій.

Після року за кордоном дружина та діти українського телеведучого Анатолія Анатоліча повернулися до України. Шоумен поділився зворушливими кадрами на своїй сторінці.

До слова Jerry Heil та співак Ochman представили спільний трек: "Музична польсько-українська дружба"

Анатолій Анатоліч показав повернення доньки

Телеведучий опублікував відео, на якому показав емоції старшої доньки Аліси у момент того, як вона переступає поріг дому. Вона обіймає домашніх улюбленців та плаче від щастя.

Мої діти 1 рік без дому. Я хочу, щоб ми ніколи не забували що спробували в нас забрати. Наш дім. Не віддамо,

– поділився Анатоліч.

Донька Анатолія Анатоліча повернулась додому: відео

"Сьогодні я вчергове зрозумів, що ми тепер інші. І як раніше не буде. Наші діти інші. У них з'явилося те, що мені не пояснювали в дитинстві. У них з'явилася Батьківщина. І це їх розуміння, без моїх підказок", – додав шоумен.



Анатоліч про доньок / Фото з інстаграм-сторіз

Зворушливе відео розчулило шанувальників та підписників Анатолія Анатоліча. Своїми почуттями діляться й українські зірки.

Даша Астаф'єва: "Ти що робиш! Як спати тепер… Реву, обіймаю вас, не нехтуйте тривогами!";

Оля Цибульська: "Це так зворушливо";

Світлана Тарабарова: "До сліз";

Андрій Бєдняков: "Бляха, ти мене розчулив… Хай всі діти побачать свій дім".