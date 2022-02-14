Вперше за 20 років: Вєрка Сердючка презентувала пісню українською мовою

Артистка Вєрка Сердючка вперше за 20 років презентувала пісню українською мовою. Вона заспівала "Є пропозиція", яка стала саундтреком до фільму "Велика прогулянка".

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки у тривожний для нашої держави час презентував україномовну композицію. Написав її спеціально до виходу сімейної комедії "Велика прогулянка", прем'єра якої відбудеться 24 лютого.

Зверніть увагу Терміново в аптеку, – Андрій Данилко відповів російському пропагандисту

Вєрка Сердючка заспівала українською

Прем'єра синглу "Є пропозиція" відбулася у День Валентина, 14 лютого. Вєрка Сердючка потішила фанів кліпом, в якому використані кадри з фільму: сімейства Наливайченків та Драгоманових з дітьми на омріяній галявині, жадібного корупціонера Хом'яка зі своїм помічником Геною, а також футболістів Пятова та Коноплянку, які зіграли у футбол ще й на великому екрані.

"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…". Хіба пропозиція може бути найромантичнішою? У ній є все – і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне – надія на те, що в результаті все буде добре! А що ще потрібно в цей непростий час?

– наголосив Андрій Данилко.

Вєрка Сердючка – "Є пропозиція": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Андрій Данилко на зйомках новорічної програми заспівав вірусний хіт "Батько наш Бандера". Це неабияк обурило пропагандистів з країни-агресорки. Зокрема, Володимир Соловйов почав наголошувати на тому, що Данилка потрібно "гнати з Росії". Андрій не змовчав і порадив Соловйову лікуватися від шизофренії. А російський телеведучий і журналіст Олександр Невзоров розхвалив артиста за таку "витівку" та зазначив, що він в захваті.