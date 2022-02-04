Нещодавно в мережі з'явилося відео, де показано, як Андрій Данилко виконав пісню "Батько наш Бандера". Це сталося на зйомках новорічної програми. В українців такий вчинок артиста прийняли з гордістю, а от росіян він неабияк розізлив.
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Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що таких як Вєрка Сердючка треба "гнати з Росії". А Олександр Невзоров розхвалив Данилка за сміливе рішення. Він також провів паралель між виступом Данилка і давнім методом крадіїв на базарах, які відволікали продавців. Злодії "вводили віслюкам під хвіст червоний перець". Поки тварина бігала, трощила прилавки, крадії грабували.
Невзоров розхвалив Данилка
"Таку майстерність поводження з перцем продемонстрував артист Данилко, який взяв і заспівав українську народну та дуже красиву пісню "Батько наш Бандера". Як багато в Росії дуп, в які цей перець ввійшов на всю довжину", – сказав журналіст.
Також Олександр звернув увагу на тих росіян, які образилися на Вєрку Сердючку через пісню про Бандеру, намагаються домогтися "справедливості" та заборонити Данилку в'їзд у Росію.
Цей ролик Андрій Данилко опублікував в інстаграмі й таким чином подякував Невзорову за підтримку. А Невзоров прокоментував допис: "Розуміюся на зухвалості, захоплений вашою витівкою".
Реакція мережі
Прихильники Андрія Данилка також активно коментують допис і підтримують його у висловленні чіткої громадянської позиції.
- "Андрію Михайловичу, ми з вами!"
- "Браво, Андрію Данилку! Ти найкращий. Слава Україні!"
- "Андрію, молодець!"
- "Ох і підгоріло в них!"
- "Найкращий фрагмент програми".
Та є й ті мешканці Росії, яких пісня про Бандеру та коментар Невзорова не на жарт розізлили й вони не приховують цього у коментарях.
- "Вважаю Данилка талановитим, геніальним, але ця витівка… Життя всіх розсудить".
- "Данилко розчарував, скоро вибачатиметься".
- "Артист хороший, але як громадянин – розчарування".
- "Зрозуміти й прийняти можна багато, але захоплюватися нацизмом…".
- "А не соромно розмалювати міжнаціональну ворожнечу? Замість того, щоб об'єднатися в нелегкий час, публікуєте це фуфло".