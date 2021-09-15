Вперше за 2 місяці: Кейт Міддлтон з дітьми побувала в магазині

Герцогиня Кембриджська повернулася до роботи. Вона не з'являлася на публіці протягом двох місяців, тому прихильники нетерпляче чекали на новий вихід Кейт. Разом з дітьми папараці сфотографували дружину принца Вільяма в магазині канцелярських товарів.

Кейт Міддлтон після канікул повертається до виконання королівських обов'язків. Оскільки розпочався новий навчальний рік, герцогиня Кембриджська разом із дітьми вирушила на покупки шкільного приладдя.

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Кейт Міддлтон з дітьми в магазині

У ЗМІ вже ширяться чутки про четверту вагітність дружини принца Вільяма, оскільки вона довго не з'являлася на публіці, проте днями Кейт разом із сином і донькою – принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою побувала в магазині канцелярських товарів, що розташований неподалік від школи, де навчаються спадкоємці престолу.

Матуся разом із нащадками обирала шкільне приладдя, яке може знадобитися їм у навчанні. Відомо, що члени королівської родини ніколи не розраховуються за покупки, але Кейт вирішила зробити виняток і дозволила Джорджу самостійно розрахуватися за товар, який він обрав для себе.

Ймовірно, герцогиня з дітьми пішла в магазин після уроків, оскільки Джордж і Шарлотта були одягнені у шкільну форму. Сама ж Кейт поруч із дітьми в легкій жовтій сукні з квітковим принтом від бренду Andotherstories. З взуття герцогиня обрала босоніжки на низькій підошві. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Серед аксесуарів її образ доповнювали сонцезахисні окуляри, які забрала на голову.



Кейт Міддлтон з дітьми в магазині / Фото з інстаграму герцогині Кембриджської

Зазначимо, перший офіційний вихід Кейт Міддлтон після літньої відпустки відбудеться 16 вересня. Герцогиня Кембриджська зустрінеться з військовослужбовцями, жінками та цивільними особами, які допомогли евакуюввати з Кабула 15 тисяч людей.