Вже третя воскова фігура 25-річної британської співачки Дуа Ліпи невдовзі з'явиться в знаменитому Музеї мадам Тюссо в Нью-Йорку. Зірка показала залаштунки її створення.

Популярна артистка поділилася, що двоє митців зробили понад 200 вимірювань її фігури. Весь процес відбувався в Нью-Йорку. Воскову скульптуру доставлять в нью-йоркський філіал лондонського Музею мадам Тюссо вже цього року.

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Дуа Ліпа показала, що позувала під прицілом десятків фотокамер. Вона продемонструвала свою підтягнуту фігуру в крихітному спортивному вбранні – короткому топі та обтислих велосипедках. Зірка завершила образ чорними чоботами на високих підборах.

Перед відвідувачами Музею мадам Тюссо Дуа Ліпа постане в зухвалій позі. Вона закинула руки на голову, спершись при цьому на металеву планку, та вигнулась так, щоб засвітити всі принади свого розкішного тіла.

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Нагадаємо, в січні минулого року з лондонського Музею мадам Тюссо забрали воскові фігури принца Гаррі та Меган Маркл. Вони більше не є частиною експозиції королівської сім'ї. Відбулося це за кілька днів після відходу подружжя від британської монаршої родини.