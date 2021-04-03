Уже третья восковая фигура 25-летней британской певицы Дуа Липы вскоре появится в знаменитом Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. Звезда показала закулисье ее создания.

Популярная артистка поделилась, что двое художников сделали более 200 измерений ее фигуры. Весь процесс происходил в Нью-Йорке. Восковую скульптуру доставят в нью-йоркский филиал лондонского Музея мадам Тюссо уже в этом году.

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Дуа Липа показала, что позировала под прицелом десятков фотокамер. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру в крошечном спортивном наряде – коротком топе и обтягивающих велосипедках. Звезда завершила образ черными сапогами на высоком каблуке.

Перед посетителями Музея мадам Тюссо Дуа Липа предстанет в вызывающей позе. Она закинула руки на голову, опершись при этом на металлическую планку, и выгнулась так, чтобы засветить все прелести своего роскошного тела.

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Напомним, в январе прошлого года из лондонского Музея мадам Тюссо забрали восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл. Они больше не являются частью экспозиции королевской семьи. Произошло это через несколько дней после ухода супругов от британской монаршей семьи.