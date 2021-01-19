Украинская группа "Вопли Видоплясова" во главе с Олегом Скрипкой представили новый клип "Лазня", символически выпущенный к празднику Крещения. В видео музыканты искупались в проруби в крепкий мороз.

Новый клип "Лазня" группы будто закрывает тему рождественско-новогодних праздников. По мнению Олега Скрипки, баня – это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни. Он убежден, что баня прогревает и очищает тело и душу, всегда способствует искренней беседе, укрепляет организм.

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Новый клип группы "Вопли Видоплясова"

В видеоклипе "Вопли Видоплясова", а также друзья музыкантов – Иван Леньо из Kozak System и Роман Бахарев из Bahroma – побывали в бане, потанцевали в одних шубах и шортах на замороженном водоеме и нырнули в прорубь голышом все вместе.

Вопли Видоплясова – Лазня: смотреть видео онлайн

Добавим, что в этом году группа "Вопли Видоплясова" празднует 35 лет творческой деятельности, поэтому Олег Скрипка и его коллеги обещают поражать поклонников на протяжении всего 2021 года.



Новый клип группы "Вопли Видоплясова" "Лазня" / Фото пресс-службы