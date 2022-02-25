Вони загинули за нас з вами, – Ольга Сумська вшанувала прикордонників, які захищали Зміїний

25 лютого 2022 , 09:50
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Джерело:

інстаграм Ольги Сумської

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. На острові Зміїний загинули 13 прикордонників, які до останнього боронили цю територію. Акторка Ольга Сумська наголосила, що вони – приклад незламності українців.

Запеклі бої на території України тривають. Українські воїни захищають наші землі та дають гідну відсіч ворогові. 24 лютого вони до останнього боронили острів Зміїний. 

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Ольга Сумська про прикордонників зі Зміїного

Російські окупанти пропонували гарнізону острова Зміїний здатися. Наші захисники дали ворогам мужню відмову, однак, в результаті всі загинули. Під час боїв за цю територію Україна втратила 13 Героїв.

Вони – Герої України! Вони – приклад незламності духу справжнього українця! Вони загинули за нас з вами!
– висловилася Ольга Сумська.


Українські прикордонники загинули на острові Зміїному / Фото з інстаграму Сумської


Українські прикордонники загинули на острові Зміїному / Фото з інстаграму Сумської

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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Автор: Христина Кобак