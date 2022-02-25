Вони загинули за нас з вами, – Ольга Сумська вшанувала прикордонників, які захищали Зміїний

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. На острові Зміїний загинули 13 прикордонників, які до останнього боронили цю територію. Акторка Ольга Сумська наголосила, що вони – приклад незламності українців.

Запеклі бої на території України тривають. Українські воїни захищають наші землі та дають гідну відсіч ворогові. 24 лютого вони до останнього боронили острів Зміїний.

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Ольга Сумська про прикордонників зі Зміїного

Російські окупанти пропонували гарнізону острова Зміїний здатися. Наші захисники дали ворогам мужню відмову, однак, в результаті всі загинули. Під час боїв за цю територію Україна втратила 13 Героїв.

Вони – Герої України! Вони – приклад незламності духу справжнього українця! Вони загинули за нас з вами!

– висловилася Ольга Сумська.



Українські прикордонники загинули на острові Зміїному / Фото з інстаграму Сумської



Українські прикордонники загинули на острові Зміїному / Фото з інстаграму Сумської

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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