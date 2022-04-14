Вони нічого не вміли, – Полякова розповіла, як її донькам живеться без няні та хатньої робітниці

З Києва Оля Полякова виїхала на Захід України, а звідти – в Європу до знайомих. З нею двоє доньок – 17-річна Маша та 10-річна Аліса, які, за словами співачки, дуже подорослішали. Без няні та хатньої робітниці дівчата стали господарками.

У столиці сім'я Олі Полякової жила в "ол інклюзів" – у будинку наводила лад хатня робітниця, а дітьми опікувалася няня. Через війну артистка та її доньки залишилися без помічниць у чужій країні, тож усе роблять самі. За словами артистки, у Європі Маша й Аліса навчилися мити посуд і прибирати дім.

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Оля Полякова про життя доньок за кордоном

Вони ж у мене нічого не робили, не вміли. Немає ні хатньої робітниці, ні няні, треба всьому навчитися. І я, якщо чесно, цьому дуже тішуся. Тому що коли вони миють посуд або пилососять, я думаю: "О, гарні в мене дівки ростуть. Усе в них буде добре, завжди зможуть викрутитися",

– з усмішкою заявила Полякова.

Співачка не приховує, що їй важко з двома доньками, адже вона ніколи не була мамою 24/7. Діти бачили її між зйомками, гастролями та корпоративами.

"Я зараз сама з дітьми, я ніколи не була такою класичною мамою. Я не звикла ховати свої емоції, тому що моя професія пов'язана з емоціями. Як заспокоїти дітей? А що я можу порадити? Я просто жінка з двома дітьми у чужому домі", – розповіла Оля Полякова.

Однак артистка наголосила, що зараз діти потребують багато уваги. Вона радить обіймати їх, гуляти з ними й дарувати свою любов, адже вони повинні відчути, що батьки – стіна, за якою вони захищені.