Вони не заслуговують на це пекло, – Злата Огнєвіч вкотре закликала врятувати маріупольців

Десятки тисяч жителів Маріуполя зараз перебувають у блокаді. Російські військові не дозволяють евакуювати їх. Співачка Злата Огнєвіч знову звернулася до керівництва нашої країни та закликала врятувати маріупольців, адже вони не заслуговують на таке пекло.

Гуманітарні коридори з Маріуполя не вдається реалізувати, оскільки обстріли з боку окупантів не припиняються. Злата Огнєвіч, як і багато українців, не може спокійно жити, знаючи, що зараз, в цю хвилину в Маріуполі помирають люди від голоду, важких поранень і постійних обстрілів.

Важливо Злата Огнєвіч мало не потрапила за ґрати у Білорусі: "Викликаємо вас на допит"

Злата Огнєвіч звернулася до влади

Це що, кіно таке, яке всі дивляться і чекають, чим закінчиться? Вони не заслуговують на це пекло! Бл*ть! Їх треба негайно рятувати! Якщо вже прямо сказали, що не буде деблокади, то рятуйте! Відправляйте кораблі, звертайтеся до світових лідерів!

– емоційно написала Огнєвіч.

Злата наголосила, що звертається до керівництва нашої країни, щоб зробити все можливе і неможливе задля порятунку військових, цивільних, дітей, поранених. Всі ці люди мають надію та вірять у порятунок і лише влада зможе це зробити.

Врятуйте Маріуполь! Врятуйте життя сотень людей, я благаю! Герої потрібні нам живими! Сім'ї чекають на своїх рідних, коханих!

– сказала виконавиця.



Злата Огнєвіч закликала звільнити Маріуполь / Фото з інстаграму співачки

Українські зірки з болем говорять про Маріуполь. Звідти родом Андрій Бєдняков. Днями він опублікував відео, де показав моторошні кадри міста. Його рідного міста більше немає, його знищили росіяни. Через постійні обстріли загинула мати ведучого. Це біль, який ніколи не мине. Маріуполь – це біль України.