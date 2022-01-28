Прямой эфир национального отбора Евровидения-2022 состоится 12 февраля, а 7 февраля KALUSH "запремьерит" свой сингл. Сейчас в сети обнародовали лишь фрагмент из трека, над которым до сих пор спорят фанаты. Кто-то говорит, что песня покорит Европу и украинцев, а кто-то – что ее не поймут иностранные слушатели.

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Однако музыканты уверены, что сочетание рэпа и фольклора сыграет им только на руку, ведь Европа очень ценит и любит украинскую аутентичность. В песне "Стефанія" это все будет. Что интересно, как рассказал лидер группы Олег Псюк, композицию он написал для своей мамы, которая еще даже не слышала песни.

"Стефанія" – это песня про мою маму. Я никогда не посвящал ей песни, да и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она определенно заслуживает этой песни (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы она победила, и в прямом эфире я спел специально для нее эту песню еще раз,

– признался вокалист.

Относительно того, будет ли это украиноязычная песня, или англоязычная, Олег поделился, что исключительно украиноязычная версия хита. В случае победы на Нацотборе ее не будут адаптировать на английском языке.

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