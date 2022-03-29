Вона ніби зомбі, – Камалія розповіла про розмову з тіткою з Росії, з якою тепер не спілкується

Співачка Камалія має родичів в Росії, але вони продовжують вірити в те, що в Україні "бандерівці та нацисти вбивають російськомовних". Артистка зізналася, що тепер не хоче спілкуватися з тіткою, яка не визнає війну.

У новому інтерв'ю виконавиця наголосила, що намагалася донести родичам в Росії правду про те, що відбувається в Україні. Однак тітка з Москви переконана, що в нас панують "бандерівці" та "нацисти".

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Камалія про розмови з родичами та колегами з Росії

У перший день війни артистка сконтактувала з тіткою, яка проживає в Москві. Та почала розповідати, що росіяни "рятують українців від нацистської хунти". Камалія намагалася пояснити, що відбувається, але тітка доводила, що це українці самі себе бомбардують.

Я пояснювала, що в нас немає нацистів, показувала відео, що це російські війська, що це їхні бомби. У відповідь: "Все це монтаж та фейки. Я не вірю, потерпіть трохи, ми вас визволимо від цих нацистів і будемо разом". Не знаю що ще сказати. Вона ніби зомбі,

– розповіла Камалія.

Також виконавиця, як і багато її українських колег, намагалася достукатися до російських артистів. Вона закликала їй не мовчати про війну, але нічого не вийшло.

"Я не бачу, щоб Ані Лорак висловлювалася. Я в істериці говорила, питала, якось намагалася донести до них цю інформацію. Але ні. Там просто зомбі-апокаліпсис. Таке враження, що вони всі зомбовані", – підсумувала зірка.

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