Блогер Волошин зізнався, скільки заробляє, чи донатить на ЗСУ і як ділить бюджет з Анною Трінчер
Джерело:Слава Дьомін
Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин розповів про свій дохід. Він зізнається, що має різні канали заробітку. Скільки Волошин заробляє на місяць, яку суму вже задонатив на ЗСУ і як ділить бюджет з Трінчер – читайте нижче.
БПро це він розповів під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Раніше Анна Трінчер пояснил, чому перед весіллям вони з Волошином підписали шлюбний договір.
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Скільки заробляє Волошин
Крім блогерства, Олександр також займається бізнесом та навіть будує співочу кар'єру.
"Блогерство для мене – це бізнес. Я не роблю там рекламу, але використовую той трафік, який у мене є, інакше. Не так, як всі. В мене компанія з онлайн-освіти", – розповів Волошин.
Скільки саме він заробляє на місяць, блогер не зізнався, але зазначив, що ця сума більше 50 тисяч доларів.
Я не буду говорити суму. Я не боюся, що мені буде прилітати. Але ця сума може посіяти зайві думки у людей, які мені зараз не потрібні. Це не через те, що я не хочу щось говорити, через те, що на даний період часу я розумію, що ті думки, які викличе в людей ця сума мені зараз не потрібні. Це більше 50 тисяч доларів,
– відповів Олександр
Чи донатить на ЗСУ
На запитання ведучого, скільки Волошин донатить на ЗСУ, той відповів, що точної суми не знає, але за останній рік задонатив більше 2 мільйонів гривень.
"Нещодавно я допоміг хлопцеві – добровольцеві, парамедику, якого контузило на бойовому завданні. Я зі своїми учнями зібрав 70 тисяч гривень і ще 100 тисяч своїх віддав. Також недавно купляли коптер, тепловізор, але я цього не показував", – заявив блогер.
На його думку, це його обов'язок. "Якщо я не з автоматом, значить повинен так допомагати", – додав Волошин.
Як ділить бюджет з Анною Трінчер
Олександр також пояснив, що у їхньому шлюбі з Аннею Трінчер він заробляє більше. Волошин розповів, як вони розподілили бюджет між собою.
Я плачу за квартиру, оплачую хатню робітницю, їжу, походи в ресторани, відпочинки. Я утримую хатні штуки. Свою кар'єру Аня забезпечує сама. Вона займається своїм саморозвитком, я це не оплачую. Не потягну,
– відповів він.
Крім того, Волошин зізнався, що робить з грошима, які заробляє. За словами блогера, він не витрачає свій дохід, а інвестує. "Я їх по різних корзинках розкидую, хочу почуватися в безпеці. Я хочу застрахувати себе від різних непередбачуваних випадків", – сказав він.
Дивіться інтерв'ю з Олександром Волошином: відео
Нагадаємо, що днями інстаграм-блогерка Юлія Верба розповіла про свій заробіток та дорогі покупки. Вона зізналась, яку найбільшу суму їй вдавалося заробити за місяць.